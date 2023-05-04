AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Süslü'yü duygulandıran hediye

Ak Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Yıldız Konal Süslü, Başakşehir'de kadınlarla bir araya geldi. Süslü, hediye edilen üstünde Alvarlı Efe Hazretlerine ait şiirin bulunduğu tablo nedeniyle duygusal anlar yaşadı.

Ak Parti milletvekili adayları seçimlere 10 gün kala saha çalışmalarını devam ettiriyor. AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı Yıldız Konal Süslü, çalışmalarına Başakşehir Kayaşehir'de devam etti. Süslü, bir sitede kadınlarla bir araya geldi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Süslü, burada kadınları tek tek selamladı. Program öncesinde Alvarlı Efe Hazretlerine ait şiirin yazılı olduğu bir tablo hediye edilen milletvekili adayı Süslü, duygusal anlar yaşadı.

Toplantıda kadınlara hitap eden Yıldız Konal Süslü, kadınlara programa katıldıkları için teşekkür ederek, "Bugün benim için burada olan herkese minnettarım gönüllerinde bana bu kadar değer verdikleri için. Gelin görün ki onlar şahitler derslere gelirken bazen Ankara'dan uçaktan iner koşar gelirdim, bazen dersten koşarak İstanbul İl Başkanlığına giderdim. 20 yıldır İstanbul sokaklarını arşınladım. Bazen adresi verince arkadaşlar soruyor 'Yerleri nereden biliyorsunuz?' diye. İstanbul'un her sokağında ayak izim var. Çünkü vatan sevgisi imandandır. Biz 1998 yılında başörtüsü nedeniyle okuldan atılıncaya kadar çok şeyin farkında değildik. Ama bilemedik biz başkalarının hesabının ne kadar kirli olduğunu. Bir anda ne zaman ki ateş düştüğü yeri yakar ya, başörtüsü mücadelesi ile karşı karşıya kaldığımızda, nasıl yani aman Allah'ım dedik. Benim bir tercihimden, inancımdan dolayı başlayan yolculuğum hamdolsun buralara geldi. O yolculuk hiç bitmedi" dedi. - İSTANBUL