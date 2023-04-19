AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Süslü, Kızılay'a kan bağışı için çağrı yaptı

Ak Parti İstanbul Milletvekili Adayı Yıldız Konal Süslü, Kızılay'ın Bakırköy şubesini ziyaret etti. Kızılay'ın Ramazan ayında kan stoklarının azaldığını hatırlatan Süslü, kan bağışı için vatandaşlara çağrıda bulundu.

Ak Parti İstanbul 3'üncü bölge Milletvekili Adayı Yıldız Konal Süslü, 14 Mayıs seçimleri için Bakırköy'de sahadaydı. Süslü, Kızılay Bakırköy Şubesi Başkanı Tacettin Kümet'i ziyaret ederek vatandaşlara kan bağışı yapmaları için çağrıda bulundu. Daha sonra Engelliler Eğitim Enstitüsü Derneği'ne giderek engelli öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyaretlerin ardından Bakırköy meydana kurulan AK Nokta'ya giden Süslü, vatandaşlarla sohbet ederek 14 Mayıs seçimleri için oy istedi. AK Nokta'yı ziyaret eden vatandaşları AK Parti'ye üye yapmak için formlarını doldurdu. Yıldız Konal Süslünün programı esnaf ziyaretleriyle devam etti.

"VATANDAŞLARIMIZDAN KAN DESTEĞİ ALMAK İSTEDİK"

Kızılay ziyaretinde açıklamalarda bulunan Süslü, "Öncelikle 'Kan, candır' diyoruz. Kızılay gibi bir kurumu ziyaret etmek bizim en önemli görevimiz. Tacettin başkanımızı ziyaret etmek ve bu süreçte Ramazan nedeniyle kan bağışı yapan vatandaşlarımızın dinlendikleri için stoklarımıza destek amacıyla yaptığımız bir ziyaret. Öyle bir milletiz ki, sadece canımızı değil, kanımızı da birbirimizle paylaşacak kadar kadim bir milletin evlatlarıyız. Hem ziyaret etmek hem de vatandaşlarımızdan bu desteği almak istedik" dedi.

"KIZILAY'I CANLARIMIZLA, KANLARIMIZLA DOLDURALIM"

Kan bağışı için çağrıda bulunan Süslü, "Çifte bayram yapalım. Gelen hepimiz cana can, kana kan olalım. Kardeş olmanın yoludur. Hem can bağıyla hem de kan bağıyla Kızılay'ı canlarımızla, kanlarımızla dolduralım" diye konuştu.

Kızılay Bakırköy Şube Başkanı Tacettin Kümet de ziyaretlerinden dolayı Milletvekili adayı Süslü'ye teşekkürlerini ifade etti.