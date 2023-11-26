AK Parti İstanbul İl Başkanlığında Temayül Yoklaması Yapıldı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığında 31 Martta yapılacak olan yerel seçimleri için temayül yoklaması yapıldı. Elektronik olarak gerçekleştirilen temayül yoklamasında 11 bin AK Partili teşkilat üyesi oy kullandı. İstanbul AK Parti İl Başkanlığında Temayül yoklamasına Başkanlık eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin 'Büyükşehir Belediye için 6 Aday Adayımız, 39 ilçesinde 255 ilçe Belediye Başkan Aday Adayımız var' dedi.

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığında 31 Martta yapılacak olan yerel seçimleri için temayül yoklaması yapıldı. Elektronik olarak gerçekleştirilen temayül yoklamasında 11 bin AK Partili teşkilat üyesi oy kullandı. İstanbul AK Parti İl Başkanlığında Temayül yoklamasına Başkanlık eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin "Büyükşehir Belediye için 6 Aday Adayımız, 39 ilçesinde 255 ilçe Belediye Başkan Aday Adayımız var" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığında Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlığı için Aday Adaylık başvurusunda bulunanlara yönelik temayül yoklaması AK Parti İstanbul İl Başkanlığında yapıldı. Elektronik olarak gerçekleştirilen temayül yoklamasına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin Başkanlık ederken, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve AK Parti İstanbul teşkilatına üye olan 11 bin üye temayül yoklamasına katıldı.

Temayül yoklamasının amacının teşkilat mensuplarının görüşlerini, düşüncelerini, eğilimlerini istifade etmek olduğunu söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin "İcrası için bir araya gelmiş olduğumuz elektronik temayül yoklamamızın başta Fatih'in emaneti olan şehrimiz İstanbul'umuza, partimize, ülkemize, demokrasimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. AK Parti'mizin Türk siyasi kültürüne en önemli hediyelerinden birisi olan bugün İstanbul'umuzla birlikte ülkemizin 81 vilayetinde teşkilat mensuplarımızın katılımıyla gerçekleştiriyoruz. Bu temayül yoklamamızı gerçekleştirmemizin amacı teşkilat mensuplarımızın görüşlerini, düşüncelerini, eğilimlerini tespit ederek adaylarımızın tespiti sürecinde bu görüşlerden, görevlerden istifade etmek. Bugün tespit edeceğimiz bu eğilimler patimizin karar alma süreçlerinde bizlere yol gösterici olacak, bizlere ışık tutacak. Malumunuz olduğu üzere birkaç seçimdir. Temayül yoklamalarımızı, elektronik ortamda, elektronik temayül yoklaması olarak gerçekleştiriyoruz. Bu surette hem zamandan hem de kağıttan ve sarf malzemelerinden çok ciddi bir tasarrufta bulunmuş oluyoruz. Bu manada aynı zamanda çevreci bir uygulamaya imza attığımızda ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

'Büyükşehir Belediye için 6 Aday Adayımız, 39 ilçesinde 255 ilçe Belediye Başkan Aday Adayımız var'

Temayül yoklamasının yerel seçimler için yol gösterici olacağını söyleyen Şahin, "İstanbul'umuzun 39 ilçesinde 255 ilçe Belediye Başkan Aday Adayımız ve Büyükşehir Belediye için 6 Aday Adayımız müracaatlarını gerçekleştirdiler. İnşallah genel merkez olarak illerimiz, ilçelerimiz ve bütün yönetim kademelerimizde 31 Mart seçimlerinde en güzel, en parlak başarıyı elde etmek için çok ciddi hassas bir çalışmayı yürütüyoruz. Öyle inanıyorum ki 31 Mart gecesi AK Partimiz için ve Cumhur İttifakı için en görkemli seçim zaferine imza atacağımız bir gece olacak. Bu manada her kademesiyle çok dikkatli bir süreci yürüttüğümüzü çok disiplinli bir çalışmayı yürüttüğümüzü ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Adaylardan Ak Parti'ye aidat yerine AFAD'a bağış istediklerinin altını çizen Şahin "Malumunuz olduğu üzere Mayıs ayında gerçekleştirilen parlamento seçimlerinde aday adaylığında 6 Şubat depremlerinin yarasını daha hızlı bir şekilde sarılabilmesi için aday adaylarımızdan partimize aidat yerine AFAD'a bağış aldık. Yerel seçimlere müracaat sürecinde de Filistinli kardeşlerimize ulaştırılmak üzere onların ihtiyaçlarını gidermek üzere ve onlarla dayanışma duygumuzu ifade etmek üzere aday adaylarımızdan AFAD'a bağışı aldık ve halen devam etmekte olan Büyükşehir Belediyesi aday adaylarımızdan da bu bağışı almaya devam edeceğiz. Bugün burada çok yüksek bir katılım var" dedi.

'Temayül yoklamamız adaylarımızın tespitimizdeki parametrelerden bir tanesi'

Temayül sonuçlarının Genel Merkez'de çalışma ekibine yollanacağını ve kamuoyuyla paylaşılmayacağını ifade eden Şahin "Temayül yoklamamız adaylarımızın tespitimizdeki parametrelerden bir tanesi. Anketlerimizi yapılıyor. Mevcut belediye başkanlarımızın performansını değerlendiriliyor. O şehrin ilin, ilçenin ileri gelenleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, görüşmeler yapılıyor onların da fikri alınıyor. Bunların hepsi birleştirilerek bir sonuca ulaşılıyor. Bunların hiçbirisi başlı başına belirleyici olmadığı için bu sonuçlar genel merkezimizin çalışma ekibinde oluyor. Kamuoyuyla paylaşılmıyor" dedi. - İSTANBUL