AK Parti İstanbul Gençlik Kolları 2023 Şehircilik Zirvesi düzenledi

DÜNYA Şehircilik Günü'nde AK Parti İstanbul Gençlik Kolları, Üsküdar'da 2023 Şehircilik Zirvesi programı gerçekleştirdi.

Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü kapsamında AK Parti İstanbul Gençlik Kolları tarafından 2023 Şehircilik Zirvesi programı gerçekleştirildi. Deprem ve kentsel dönüşüm konularının konuşulduğu etkinliğe Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı, Samsun Milletvekili ve Çevre Şehir ve Kültür Birim Başkanı Çiğdem Karaaslan, Ak Parti Gençlik Kolları İstanbul İl Başkanı Muhammet Cem Çekerek ve gençler katıldı.

Programda, Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, Doç. Dr. Gr. Sinan Cansız ve Yüksek Mimar Pervin Kınık deprem ve kentsel dönüşüm konularında soruları yanıtladı.

Programda konuşan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Değerli arkadaşlar bugün 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü. Elbette şehircilik hakkında çokça meselenin konuşulacağı, uzmanların bir araya geleceği, tartışacağı, şehirlerin sorunlarını, yeni çözüm önerilerini, yeni yol haritalarını masaya koyacağı ve buralardan önemli sonuçlar çıkarmaya çalışacağı anlamlı bir gün. Ama hepimizin yüreğinde, hepimizin gönlünde, hepimizin zihninde bugün bir şehir var. O şehir bombalar altında. O şehir işgal altında. O şehir çocuklarının cıvıltılarıyla değil, sokakları bombaların sesleriyle yankılanmakta. O şehirde elektrik yok. O şehirde su yok. O şehirde hiçbir imkan yok. O şehirde bugün hastaneler bile bombalarla yıkılmış durumda. Hastaneler, evler, işyerleri, okullar, ihtiyaç duydukları bütün binalar yıkılmış olsa da imanları, inançları, mücadele ruhları yıkılmamış insanların şehri Gazze. ve biz bugün ruhumuzu, bugün yüreğimizi, bugün zihnimizin, bugün dualarımızın Gazze'yle olduğunu ve dünya şehircilik gününde başka birçok konu konuşulacaktır ve konuşulmalıdır elbette. Şehirlerimizi geleceğe nasıl taşırız, nasıl daha iyi standartlar elde ederiz. Ama şunu unutmayalım. Bir şehir böyle büyük bir işgal ve zulüm altındayken de hiçbirimiz herhalde içimiz ferah yüreğimiz rahat şekilde bu tartışmaları yapamayız. Çünkü biz inanıyoruz ki savaşsız, adaletli, insan onuruna yakışan şekilde yaşamak herkesin hakkı" dedi.