AK Parti İstanbul 3'üncü Bölge Milletvekili Adayı Ayrım, " En azından vatandaşımız bize 'Siz seçim zamanı ortadasınız' demiyorlar" AK Parti İstanbul 3'üncü Bölge Milletvekili Adayı Şamil Ayrım, Bağcılar'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Ak Parti İstanbul 3'üncü Bölge Milletvekili Adayı Ayrım, " En azından vatandaşımız bize 'Siz seçim zamanı ortadasınız' demiyorlar"

İSTANBUL - AK Parti İstanbul 3'üncü Bölge Milletvekili Adayı Şamil Ayrım, Bağcılar'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret sonrasında seçim çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Ayrım, "en azından vatandaşımız bize 'Siz seçim zamanı ortadasınız' demiyorlar" dedi.

AK Parti İstanbul 3'üncü bölge Milletvekili Adayı Şamil Ayrım, 14 Mayıs seçim çalışmaları çerçevesinde Bağcılar'da esnafla bir araya gelerek vatandaşların sorunlarını dinledi. AK Nokta'yı da ziyaret eden Ayrım, bir vatandaşı da AK Parti'ye üye yaptı. Daha sonra ikindi namazını kılmak için camiye giren Ayrım, cami önünde de cemaatle bir süre sohbet etti.

Esnaf ve vatandaş ziyareti sonrası seçime 10 gün kala değerlendirmede bulunan Ayrım, "Her geçen gün seçim atmosferine vatandaşlarımızın ilgisi daha fazla arttığını görüyoruz. Önce olan seçimlerden farklı bir atmosfer var. Vatandaşın büyük bir kısmı kararını vermiş gibi duruyor. Bunu hissediyorum. Ümit ediyorum ki 14 Mayıs'ta da sandığa gittiğinde tereddüt içinde olan vatandaşlarımız da sağlıklı seçimini o anda yapıp gereğini yapacaktır. Biz AK Partili adaylar ve teşkilatlar olarak sadece seçim dönemi olduğu için değil, bizim teşkilatlarımız hemen 2018 ve 2019 yılında yaptığımız seçimden sonra sahada olan teşkilatlar. 'Yüz yüze 100 gün' programlarını yaptık. Onun dışında teşkilatlarımızın rutin programları var. Hep beraber halkın içindeyiz. En azından vatandaşımız bize 'Siz seçim zamanı ortadasınız' demiyorlar" dedi.