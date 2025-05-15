AK Parti İnsan Hakları Kampı Kızılcahamam'da Başlıyor

Ak Parti İnsan Hakları Başkanlığınca 16-18 Mayıs tarihlerinde Kızılcahamam'da "81 İl Teşkilatı Eğitim ve İstişare Kampı" düzenlenecek.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın başkanlığında gerçekleşecek programa AK Parti teşkilatlarından 81 İl Ana kademe, Kadın ve Gençlik Kollarında görev alan İnsan Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcıları davet edildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın'ın açılış konuşmasıyla başlayacak eğitim ve istişare programında yaklaşık 250 katılımcı yerini alacak.

AK Parti'nin insan haklarına dair yaklaşımı, ilke ve perspektiflerinin teşkilat mensuplarına aktarılacağı kampta insan hakları başkanlarının görüş, öneri ve ihtiyaçları tespit edilerek kurumsal hafızaya kazandırılacak.

Atölye çalışmalarıyla tanışma ve tecrübe paylaşımına imkan sağlanacak

Teşkilat mensuplarının insan hakları konularında bilgi düzeylerini artırmak ve güncel gelişmelere dair bilinçlerini güçlendirme hedefinde olan kampta ayrıca, atölye çalışmalarıyla farklı kademelerde görev yapan başkanlar arasında tanışma, kaynaşma ve tecrübe paylaşımına imkan sağlanacak. Türkiye'nin insan hakları stratejisinin ne olması gerektiği ile ilgili istişareler yapılacak.

Eğitim ve istişare kampında ayrıca yeni dönemde insan haklarını ilgilendiren temel meselelerin yanı sıra dijital dünyanın insan haklarına olan etkisi ve gelişen yapay zekanın insan ile olan ilişkisi de değerlendirilecek.

Çocukların dijital dünyadaki güvenliği, dijital ortamda ortaya çıkan adaletsizlikler, eşitsizlikler, özgürlükler ve mahremiyetler konuları da toplantıların gündeminde yer bulacak.

Tüm dünyada dijital dünyanın insanla ve hukukla ilişkisinin kurulmaya çalışıldığı bir dönemde bu konuda bir ana perspektif oluşturulmaya çalışılacak.

İnsan hakları alanında yürütülen çalışmalar ve hedefler de konuşulacak

İnsan hakları normları, ulusal ve uluslararası düzeydeki gelişmelerin de ele alınacağı eğitim ve istişare kampında güncel politikalar çerçevesinde insan hakları alanında yürütülen çalışmalar ve hedefler de konuşulacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Genel Başkan Vekili Efkan Ala'nın konuşma yapması bekleniyor

Kızılcahamam kampında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Genel Başkan Vekili Efkan Ala'nın da kampa katılarak katılımcılara siyasi tecrübelerini aktarması bekleniyor. Konuşmalarda gündelik siyaseti ilgilendiren temel meseleler, ekonominin insan hayatına yansıması ve reform süreçlerine dair konuların da ele alınması bekleniyor.

Öte yandan, AK Parti Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş'in 'Sağlık ve İnsan Hakları Normları ve Standartları', AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız'ın 'Yargı Reformunun Bir Parçası: İnsan Hakları Eylem Planı', AK Parti MKYK Üyesi Harun Çelik'in, 'Filistin'de İnsan Hakları İhlalleri' ve AK Parti MKYK Üyesi Arzu Silin Günaydın'ın ise "İnsan Hakları Başkanlığı'nın Çalışmaları" hakkında sunum yapması bekleniyor. - ANKARA