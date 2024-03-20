AK Parti İlçe Teşkilatı Alaşehir'de İftar Programı Düzenledi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, AK Parti ilçe teşkilatı tarafından iftar programı gerçekleştirildi.

Bir restorandaki programda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, seçim çalışmalarını anlattı.

İstasyon Mahallesi'nde okul yapılması belirlenen arsanın kamulaştırıldığını kaydeden Yenişehirlioğlu, "Arsanın kamulaştırılmasında bazı pürüzler vardı, çözdük. En kısa zamanda okulu yapılacak." dedi.

Yenişehirlioğlu, yeni okulla çocukların daha iyi eğitim alabileceğini sözlerine ekledi.

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Alaşehir'e yapılan yatırımları anlattı, yatırımların süreceğini ifade etti.

Gençlik merkezi ve yarı olimpik yüzme havuzu yapımının devam ettiğini kaydeden Kasapoğlu, yeni halı sahalar yapılacağını söyledi.

Programa MHP MYK Üyesi Ali Uçak ile AK Parti ve MHP ilçe yöneticileri, Cumhur İttifakı'nın Alaşehir Belediye Başkanı adayı Necdet Türk de katıldı.