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AK Parti İl Koordinatörleri Çalışma Kampı Kızılcahamam'da Başladı

AK Parti İl Koordinatörleri Çalışma Kampı Kızılcahamam'da Başladı
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, 3 gün sürecek olan İl Koordinatörleri Çalışma Kampı'nın Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde başladığını açıkladı. Kamp, bilgi paylaşımının yanı sıra teşkilat yapısı ve dijital alandaki varlık için bir yol haritası oluşturmayı amaçlıyor.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti İl Koordinatörleri Çalışma Kampı'nın, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde çalışmalarına başladığını bildirdi.

Büyükgümüş, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı olarak İl Koordinatörleri Çalışma Kampı'nı Kızılcahamam'da düzenlediklerini belirtti.

Çalışma kampının 3 gün süreceğini aktaran Büyükgümüş, "Bu 3 gün boyunca yalnızca bilgi paylaşmayacak, aynı zamanda gönüllerimizi, hedeflerimizi ve mücadele azmimizi de tazeleyeceğiz. Teşkilat yapımızdan dijital alandaki varlığımıza ve siyasal iletişime kadar her alanda yol haritamızı birlikte çizeceğiz. Kampımız hayırlı, çalışmalarımız bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika
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