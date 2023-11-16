AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bozüyük İlçe Başkanlığı'nda Partililerle Buluştu

Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, partisinin Bozüyük İlçe Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

Yıldırım, AK Parti İl Teşkilat Başkanı Tayfun Köşşekoğlu ile birlikte partisinin Bozüyük İlçe Başkanlığı ile bir araya geldi. Yıldırım, toplantı sonrası kısa bir değerlendirme yaparak, "AK Parti Bozüyük teşkilatı tarafından dinlendi ve Bozüyük adına konuşmalar yapıldı. Yerel seçimlerinde görüşüldüğü. Yeni bir yüzyılda yeni bir döneme gireceğimize inanarak tüm buluşmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Artık daha sık bir araya geleceğiz. Bizler hem Bilecik hem ilçelerimiz için devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK