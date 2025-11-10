AK Parti Kayseri İl Başkanı Okandan: 'Gönül Seferberliği İçindeyiz'

Ak Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan; Melikgazi, Kocasinan ve Talas başta olmak üzere şehrin dört bir yanında teşkilatlar tarafından yürütülen üye çalışmaları dolayısıyla teşkilat mensuplarına ve Kayseri halkına gösterdikleri yoğun ilgi için teşekkür etti.

Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçe teşkilatları tarafından kurulan stantlarda vatandaşların büyük ilgisiyle devam eden çalışmaların yanı sıra, AK Parti'nin 16 ilçede de üye çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirten Başkan Okandan, sürecin büyük bir heyecan ve özveriyle devam ettiğini vurguladı. Kayseri genelinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında değerlendirmede bulunan Başkan Okandan; "Bu şehrin her mahallesinde, her sokağında AK Parti'nin emeği, alın teri var. Biz sadece siyaset yapmıyoruz, biz gönüllere dokunuyoruz" dedi. Teşkilat mensuplarının gayretine dikkat çeken Okandan, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Şehrimizde adeta bir gönül seferberliği var. Her bir dava arkadaşım, bu davanın yılmaz neferi gibi çalışıyor. Bu gayret, bu azim bizi daha da güçlendiriyor. Hep birlikte, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Kayseri'mize hizmet etmeye devam edeceğiz."

İl Başkanı Okandan ayrıca, üye stantlarını ziyaret eden milletvekilleri başta olmak üzere Kayseri ve Türkiye için emek veren herkese teşekkür etti. - KAYSERİ