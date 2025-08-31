AK Parti İl Başkanı'ndan Jandarma Olayına Açıklama

Eskişehir'de AK Parti Beylikova Başkanı ile jandarma arasında yaşanan olayla ilgili konuşan AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, olayın yaklaşık 2 ay önce yaşandığını belirterek, "Bu konuda biz ilçe başkanımızı uyardık, böyle bir şey yapmaması gerekirdi ama ne hikmetse böyle milli, manevi duyguların en zirveye çıktığı 30 Ağustos gibi bir zaman diliminde görüntü servis ediliyor. Gerçekten burada art niyet durumu var" dedi.

Geçtiğimiz günlerde, AK Parti Beylikova Başkanı ile asayiş uygulaması yapan jandarma ekipleri arasında yaşanan tartışmanın görüntüleri ortaya çıktı. Jandarmanın yaka kamerasıyla kayıt altına alınan olayda, AK Parti Beylikova İlçe Başkanı'nın görev başındaki ekiplere sözlü saldırıda bulunduğu iddia edildi. AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, Beylikova Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturma başlattığı bildirilen konuyla ilgili Dede Korkut Parkı'nda düzenlenen teşkilat pikniği sırasında açıklamada bulundu. Olayın aslında yaklaşık 2 ay önce yaşandığını belirten Başkan Albayrak, bu sürecin takipçisi olduklarını ama görüntülerin Zafer Bayramı'nın kutlanması gereken bir günde yayınlanmasının art niyetli olduğunu söyledi.

"Görevden alınma durumu söz konusu değil"

Başkan Albayrak'ın konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada, "Evet, olmaması gereken bir hareket diye düşünüyoruz ama orada bir gerçek var: Oradaki jandarma personeli arkadaş hazırlığı olmadan insanları durduruyor. Durdurduğu zaman da kalkıyor, 'iPad şarjda, bekleyeceksiniz' diyor. Belki orada 15-20 dakikalık bir bekleme yapıyor. O bekleme yaptıktan sonraki süreçte kalkıyor, kamerayı açıyor. Kendisi de, 'Ben bir ilçe başkanı, siyasetçiyim. Hazırlıklı ol. Sen burada vatandaşı bekletemezsin' diyor. Bu konuda biz ilçe başkanımızı uyardık, böyle bir şey yapmaması gerekirdi ama ne hikmetse böyle milli, manevi duyguların en zirveye çıktığı 30 Ağustos gibi bir zaman diliminde bu servis ediliyor. Gerçekten burada art niyet durumu var. O gün saat gece 03.00'te beni aradılar. Ben konuyu biliyorum, 1,5 ay önce olan bir olay ve devamında da bizim ilçe başkanımızı sabahleyin saat 03.00 gibi bırakıyorlar. Ben dün komutanımızla da görüştüm. Böyle güzel bir günde, herkesin Zafer Bayramı'nı kutlaması gereken bir günde böyle bir olayın yaşanmış olmasından hicap duyduğumu dile getirdim. Aslında gizli olması gereken bir videonun bugün paylaşılmış olmasından dolayı da muhakkak bazı şeylere biz de bakacağız, araştıracağız. Bunu kim sızdırdı? Bir de görevden alınma durumu… Şu an şöyle bir şey söz konusu değil, ilçe başkanımız görevine devam ediyor" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR