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AK Parti Eskişehir Başkanı Albayrak: "Geçmiş olsun Çifteler"

AK Parti Eskişehir Başkanı Albayrak: 'Geçmiş olsun Çifteler'
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AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Çifteler'de etkili olan şiddetli sağanak yağıştan etkilenen vatandaşlar ve tarım işçileri için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Çifteler'de etkili olan şiddetli sağanak yağışla ilgili olarak, "Yağışlardan olumsuz etkilenen tüm hemşehrilerimize ve bölgemizde bulunan tarım işçisi kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Dün, Eskişehir genelinde sağanak yağış etkili oldu. Çifteler ilçesinde şiddetli olan yağışlar, hem günlük yaşamı hem de tarımsal faaliyetleri olumsuz yönde etkiledi. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Albayrak, "İlçemizde etkili olan yoğun yağışlardan olumsuz etkilenen tüm hemşehrilerimize ve bölgemizde bulunan tarım işçisi kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz tüm imkanlarıyla aziz milletimizin hizmetinde olup; AFAD ve ilgili kurumlarımız yaşanan mağduriyetlerin hızla giderilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Sürecin ilk anından itibaren Çifteler İlçe Başkanımız Yakup Önür ve teşkilatımız, sahada vatandaşlarımızın yanındadır. Bölgede büyük bir özveriyle görev yapan tüm ekiplerimize şükranlarımı sunuyorum. Rabb'im şehrimizi ve ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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