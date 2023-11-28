AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, Balıkesir'in Altıeylül ilçesi mahalle muhtarlarını kabul etti

Balıkesir'in Altıeylül ilçesi mahalle muhtarları AK Parti il başkanlığına atanan Mehmet Aydemir'i ziyaret ettiler.

Hayırlı olsun dileklerini ileten muhtarları ile sıcak ve sevecen karşılaması ile dikkat çeken AK Parti İl başkanı Mehmet Aydemir tüm muhtarlar ile tek tek görüşerek mahalle mahalle tüm muhtarların sorunlarını ve isteklerini dinledi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir " Beni 7 gün 24 saat arayabilirsiniz"

Başkan Aydemir, mahalle muhtarlarına "Beni 7 gün 24 saat arayabilirsiniz. Sorun her ne olursa olsun, saat kaç olursa olsun önemli değil" dedi.

Kendi şahsi telefon numarasını muhtarlara ileten AK Parti il başkanı Mehmet Aydemir, Her bir mahalle muhtarına ayrı ayrı teşekkür etti.

Başkan Aydemir, "Sorunları bizlere iletiniz"

AK Parti il başkanı Mehmet Aydemir " Bizim buradan tespit edip gördüğümüz sorunlar bazen yetersiz kalabilir. Sizlerden ricamdır, tüm sorunları bizim göremediklerimizi lütfen bana iletiniz." Sözlerini söyleyerek muhtarlar ile güven duygusunu gösterdi.

Başkan Aydemir: " Bizler beraber güçlüyüz."

"Görülen, Bilinen ve bildirilen sorun ne olursa olsun bizler beraber oldukça güçlüyüz. Sen, Ben, O kavramı olmazsa teklik ve bütünlük olur. Bu sayede çözemediğimiz sorun kalmaz." diyerek sözlerini tamamladı.

Şahsi telefon numarasını mahalle muhtarlarına veren AK Parti il başkanı Mehmet Aydemir'e daha önce böyle bir şey yapılmadığını söyleyen muhtarlarımız kendisine tam not vererek teşekkürlerini ilettiler.

Başkan Aydemir : "Çok net söylüyorum diğer muhalif belediyelere oy verenler pişman"

Başkan Aydemir, Diğer muhalif belediyelere oy verenlerin pişman olduğunu, bu belediyelerin hizmet yapmadıkları için hallerinin içler acısı halde olduklarını dile getirdi. Ak partili belediyelerin yanında diğer muhalif belediyelerin, belediyecilik anlamında rezil durumda olduklarını ve Ak partili belediyelerin çeyrek durumunda bile olmadıkları gözle görülür biçimde ve bu belediyelere gönülden oy veren insanların pişman olduklarını söyledi. - BALIKESİR