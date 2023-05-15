Ak Parti İl Başkanı Çetin: "İkinci tur seçimi de alacağımızdan bir şüphemiz yok"

ANTALYA - AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, "Antalya'da AK Parti birinci çıkmıştır, 6 milletvekili ile en fazla milletvekili çıkaran partidir. CHP 3 parti ile seçime girerek 6 vekil çıkardı. 28 Mayıs'a kadar güzel bir süreç yönetmek istiyoruz. Alnımızın akıyla ikinci tur seçimi de alacağımızdan bir şüphemiz yok" dedi.

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerini değerlendirdi. Türkiye'nin güzel bir seçimi geride bıraktığını belirten Çetin, "Yine tarihi bir katılımla güzel bir seçimi geride bıraktık. Türkiye tarihinin en yüksek katılımlı seçimi oldu. Seçmenlerimiz bu noktada azami özen göstererek demokrasinin sandıktan çıkması için destek verdiler. Cumhur İttifakı'nın büyük bir farkla kazanmasını, açık ara önde götürmesini ve yine aynı şekilde AK Parti'nin 21 yıl sonra vatandaşın beklentisine cevap veren bir parti olduğunu göstermesi açısından bizim için önemliydi. Bu noktada da tüm seçmenlerimize teşekkür ediyoruz. Bu süreçte yakışıksız bulduğumuz bir durumu da ifade etmek istiyoruz. Seçimin ilk dakikalarından itibaren iki belediye başkanının ortak basın açıklaması yaparak Anadolu Ajansı'nı hedef gösterir mahiyetindeki açıklamayı yakışıksız bulduğumuzu da bir kez daha beyan ediyoruz" dedi.

"Vatandaş umudu ve ışığı AK Parti'de görmektedir"

Seçimin net olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın birinciliği ile sonuçlandığını belirten Başkan Çetin, "AK Parti iktidarının 21 yıllık hizmetine devam mahiyetinde vatandaşından gerekli desteği 1'inci tur için alamamış olsa da ama gerekli desteği tam anlamı ile almıştır. Vatandaş umudu ve ışığı AK Parti'de görmektedir. Antalya'da AK Parti birinci çıkmıştır, 6 milletvekili ile en fazla AK Parti olmuştur. Karşımızdaki CHP 3 parti ile seçime girerek 6 vekil çıkardılar. En fazla milletvekili çıkarmanın gururunu yaşıyoruz. İkinci tur için teşkilatlarımız ile kaldığımız yerden başladık. 12 günlük süreçte eksik kalan yanlarımızı ve ulaşamadığımız seçmenlere ulaşacağız. 28 Mayıs'a güzel bir süreç yönetmek istiyoruz. Alnımızın akıyla ikinci tur seçimleri de alacağımızdan bir şüphemiz yok. Antalya halkından desteklerini eksik etmemelerini rica ediyorum" sözlerine yer verdi.