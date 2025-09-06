AK Parti İl Başkanı Başkanı Albayrak'tan Millet Bahçesi'yle ilgili açıklama

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, "Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçemizde Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini hedef alan çirkin saldırıyı kınıyoruz" dedi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçemizde Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini hedef alan çirkin saldırıyı kınıyoruz. Birkaç müptezelin yaptığı bu densizlik sadece bir tabelaya değil; milletin iradesine, ortak değerlerine ve Eskişehir'in huzurunu bozmaya yönelik yapılmış bir provokasyondur. Her zaman ifade ettiğimiz gibi böyle basit kışkırtmalara gelmeyeceğiz ve hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Valiliğimizin talimatıyla tabelamız ivedi şekilde yenilenmiştir. Ayrıca Millet Bahçemizde ve Dede Korkut Parkımız için bakım ve onarım süreci başlatılmıştır. Türk Dünyası Vakfı uhdesinde olan bu alanlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza devredilmiştir. Nasipse 3 haftaya kadar onarım süreci başlamış olacaktır. Değerli hemşehrilerimizin bilgilerine sunarım" dedi. - ESKİŞEHİR