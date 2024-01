Ak Parti İBB adayı Kurum'dan minibüsçülere müjde: "Minibüsçülerin taksiye çevrilmesine yönelik teklifi meclisimizden geçirdik"

İSTANBUL - Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum, "Minibüslerin taksiye çevrilmesi noktasında AK Parti olarak da her zaman sizlerin yanında durduk. AK Parti olarak metro ve metrobüs gibi toplu ulaşım araçlarının artmasından dolayı da boşa çıkan minibüsçülerin taksiye çevrilmesine yönelik teklifi meclisimizden geçirdik" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum seçim çalışmaları çerçevesinde Bahçelievler Bakırköy Minibüs Esnafı Dayanışma Yardımlaşma Koruma Derneği'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında Kurum'a AK Parti Bakırköy İlçe Başkanı Cuma Parlak, AK Parti Bakırköy İlçe Başkan Yardımcıları Ali Yahşi ve Ramazan Demli, AK Parti Bakırköy Belediye Başkan Adayı Ali Talip Özdemir eşlik etti. Kurum'u Bahçelievler Bakırköy Minibüs Esnafı Dayanışma Yardımlaşma Koruma Derneği Başkanı Mehmet Salih Çelik ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Murat Kurum herkesle tek tek el sıkışıp selamlaştı. Kapıda ilgiyle karşılanan Murat Kurum, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Dernekte minibüs şoförleri ile bir araya gelen Kurum, sorunlarını dinleyip sohbet etti. Murat Kurum ziyaret sırasında ise basın açıklamasında bulundu.

Ziyaret sırasında konuşan AK Parti İBB adayı Murat Kurum, "Bakırköy'ün ne sorunu varsa Küçükçekmece'nin ne derdi varsa Fatih'in Arnavutköy'ün ne sıkıntısı varsa hep milletimizin yanında olmaya gayret gösterdik. İstanbul'a ve Bakırköy'e İstanbul'un 39 ilçesine hizmet etmeyi de bir şeref olarak gördük. Bu şerefle sokakta milletimizin yanındaydık. Her zaman da Bakırköy'de yaşayan kardeşlerimizin daha huzurlu olması gayesini güldük. Bugün olduğu gibi her zaman da sıkıntılarını dinlemek, onlara çözüm bulmak için bu istişarelerimizi yaptık. İstanbul'umuzun yeniden eserler şehri olması için de sabırsızlıkla 31 Mart akşamını bekliyoruz. Bu yüzden çok çalışacağız. Eserlerin İstanbul'u yapmak için, milletimize bu hizmetleri yapmak için çok çalışacağız. İstanbul gibi 16 milyon nüfusu olan onlarca ülkeden daha büyük bir şehirde iş yapmak kolay değil. Üreteceksiniz, milletin sorunlarını çözmek için çalışacaksınız. Her iş zordur ama gerçekten sizin yaptığınız iş hepsinden daha zor. Bu kalabalıkta, bu trafik sıkışıklığında, bu karmaşada direksiyon sallamak gerçekten çok daha zor" dedi.

"Sıkıntılarınızı, dertlerinizi ve sorunlarınızı da çözmenin gayreti içerisinde oluyoruz"

Minibüslerin taksiye çevrilmesi konusunda konuşan Kurum "Bugün yarı zamanlı çalışan bir IBB yönetimi mevcut. Mesailerini, enerjilerini İstanbul'a, İstanbul halkına harcamıyorlar. Şehrin sorunlarına bu kadar vakıf olduklarını düşünmüyorum. Çünkü minibüsçünün bir derdi varsa gelip dinleyeceksin. Çözüm için bir irade ortaya koyacaksın. Bu iradelerin de konulmadığını net bir şekilde görüyoruz. 5 yılda bu şehre kimin neler yaptığını en iyi siz biliyorsunuz. Ne yapmadığını da en iyi siz biliyorsunuz. Bu yüzden sizi görmeyen sizi dinlemeyen İstanbul'u göremez, İstanbul'u anlayamaz. AK Parti ve cumhur ittifakı olarak daima sizi görüyor, sizi dinliyoruz. Sıkıntılarınızı, dertlerinizi ve sorunlarınızı da çözmenin gayreti içerisinde oluyoruz. Minibüslerin taksiye çevrilmesi noktasında AK Parti olarak da her zaman sizlerin yanında durduk. AK Parti olarak metro ve metrobüs gibi toplu ulaşım araçlarının artmasından dolayı da boşa çıkan minibüsçülerin taksiye çevrilmesine yönelik teklifi meclisimizden geçirdik. Ben size Murat Kurum sözü veriyorum. Biz attığımız her adımda esnafımızla, minibüsçümüzle, İstanbullu kardeşlerimizle birlikte istişare edeceğiz. Bu kararı birlikte hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Fetret dönemini Bakırköy'le İstanbul'un 39 ilçesiyle hep birlikte bitireceğiz"

Kurum konuşmalarını şu şekilde sürdürdü: "Biz birlikte olduğumuz sürece güçlüyüz. Bizi biz yapan değerler budur. Bir çok sivil toplum örgütümüzün başkanı burada. Bu başkanlarımızın tek derdi Bakırköy'ün esnafı, Bakırköy'ün geleceği, İstanbul'un geleceği. Biz de bu anlayışla sizlerle birlikte el ele kol kola gideceğiz. 31 mart akşamı İstanbul'da oluşan bu duraklama dönemini, fetret dönemini Bakırköy'le İstanbul'un 39 ilçesiyle hep birlikte bitireceğiz"