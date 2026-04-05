AK Parti heyetinden şehit ailesine ziyaret

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde AK Parti heyeti, Şehit Osman Er'in ailesini ziyaret etti.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Muhammed Emin Saraç ve AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Şehit Osman Er'in ailesini ziyaret ederek şehidin hatırasını andı ve aileye desteğini iletti. Heyet daha sonra ilçedeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek Ramazan Bayramı öncesi hayırlı iftarlar diledi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Aziz şehidimizi rahmet ve minnetle yad ederken, kıymetli ailesinin her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade ettik. Şehitlerimizin emanetleri başımızın tacıdır. Rabbim aziz şehidimize rahmet eylesin, kıymetli ailesine sabır ve metanet versin. Samimiyetleri ve güzel karşılamaları için tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

