Haberler

AK Parti'den Yeni Parti'ye kanun teklifi ziyareti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Yeni Parti TBMM Grubu'nu ziyaret ederek 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi' hakkında bilgi verdi. Yeni Parti, somut taslak görmediklerini, teklifin yarın sunulmasının beklendiğini belirtti.

Ak Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ile TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Yeni Parti TBMM Grubu'nu ziyaret etti.

Gül ve Yüksel, Meclis'te, Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 40 dakika süren görüşmede, Terörsüz Türkiye kapsamındaki "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"nin ele alındığı öğrenildi.

Ak Parti Grup Başkanvekili Gül, bir basın mensubunun ziyarete ilişkin sorusu üzerine, "İstişare ettik, bilgilendirdik." dedi.

Yeni Parti Grup Başkanvekili Emir, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Gül ve Yüksel'in "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" konusunda kendilerine bilgi verdiğini söyledi.

Ziyaret için teşekkür eden Emir, "Bizim için yararlı oldu. Somut bir taslak görmedik. Şu anda kendi heyetlerimizde, uzmanlarımızla çalışabileceğimiz somutlukta bir teklif en azından henüz bizim için söz konusu değil." diye konuştu.

Emir, görüşmede teklifin içeriğine dair kabaca bilgi verildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"PKK/KCK örgütü ve uzantılarına dönük, ona özgü geçici bir yasa düşünüldüğünü ve bu yasayla belirli suç tipleri bakımından infaz ertelemesi şeklinde bir düzenleme tasarlandığını anlıyoruz. Tabii teklif somutlaşınca biz de çok daha ayrıntılı bir çalışma yapıp partimizin tutumunu tüm kamuoyuna daha olgunlaştırılmış bir şekilde ifade etme fırsatı bulacağız."

Teklifin Meclis Başkanlığına ne zaman sunulacağına dair soruya Emir, "Yarın sunmayı tasarladıklarını anlıyoruz." yanıtını verdi.

Emir, AK Parti Grup Başkanvekili Gül'ün, düzenlemenin ortak imzayla sunulmasına yönelik bir teklifinin olup olmadığı sorusu üzerine, "Böyle bir niyet var ama böyle bir niyeti tam olarak karşılayabilecek somutlukta bir çalışma yapma fırsatımız olmadı. Teklifin kendisi henüz ortada yok. Dolayısıyla bu konuda da biraz daha üzerine çalışmaya ihtiyaç olduğu görülüyor." dedi.

Kaynak: AA
YAŞ toplantısı kararları çıktı! Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu

YAŞ toplantısı kararları çıktı! Kuvvet Komutanı değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Merve Boluğur ücretli abonelik sistemine geçti! Kazancı ortaya çıktı

Ekranlardan uzaktı! Güzel oyuncunun yeni gelir kapısı ses getirdi
Trabzonspor, Salah ile anlaştı! İşte transferin mali detayları

Bitti bu iş! Premier Lig efsanesini artık Türkiye'de izleyeceğiz
Kan donduran görüntü! Yavru kediyi önce öptü sonra boğarak öldürdü

Kan donduran görüntü! Yavru kediyi önce öptü sonra boğdu
Polisten kaçarken motosikleti ile vali yardımcısına çarpan sürücüye 288 bin TL ceza

Polisten kaçarken en olmadık adama çarpmıştı! Cezası belli oldu
Motorinde dev indirim beklentisi boşa çıktı! Sürücülere sadece 1 lira kaldı

Dev indirim beklentisi boşa çıktı! Sürücülere sadece 1 lira kaldı
Günün en acı karesi: Anne-kız yan yana toprağa verildi

Günün en acı karesi: Anne-kız yan yana toprağa verildi
Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kazısında tarihi bulgulara rastlandı; inşaat durduruldu

Yer İstanbul'un göbeği! İnşaat anında durduruldu