Üye Girişi
Haberler

AK Parti Heyeti Manyas İlçesini Ziyaret Etti

Son Güncelleme:
Abone Ol

AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile birlikte Manyas ilçesini ziyaret ederek, incelemelerde bulundular.

Ak Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile birlikte Manyas ilçesini ziyaret ederek, incelemeler de bulundular.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve 18,19 ve 24. dönem Milletvekili Mehmet Cemal Öztaylan ile birlikte esnaf ziyaretlerinde bulundular ve bir çay bahçesinde vatandaşlarla ile bir araya gelerek kısa birer konuşma yaptılar. Burada Milletvekili Öztaylan Manyas'ta doğalgaz çalışmalarının 2024 yılında başlanacağı ve 2025 yılında ilçenin doğalgaz ile ısınacağını söyledi. Başkan Yılmaz ise Sulama Birliğinin DSİ'den Büyükşehir Belediyesine geçmesinde sona gelindiğini ve bu sezon için tarımsal sulama ücretlerinde çiftçiyi rahatlatacak indirimler yapılacağını müjdesini verdi. AK Parti İl Başkanı Aydemir ise göreve yeni başladığını ve ilçeleri tanımak ve partililer ile bir araya tanışmak ve ilçenin sorunlarını dinlemek olduğunu söyledi. Aydemir,yerel seçimler de Balıkesir ve ilçelerinde AK Partinin daha güçlü çıkacağına inandığını ve yirmi ilçe ve ilde AK Partili Belediye Başkanlarının göreve gelmeleri için vatandaşların desteklerine talip olduklarını söyledi. AK Parti heyeti daha sonra kırsal Kızık mahallesinde özel şahıslara ait çeltik fabrikasını ziyaret ederken, Kızıksa Mahallesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan parkta da incelemeler de bulundular. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milletvekili Balıkesir AK Parti Manyas Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kardeşlerim YENİ BÖLÜM (108. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Adım Farah YENİ BÖLÜM (24. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Gönül Dağı YENİ BÖLÜM (117. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Güldür Güldür Show YENİ BÖLÜM (354. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (9 ARALIK CUMARTESİ) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 9 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Erden Timur istifa etti mi? Murat Bozok kimdir? MasterChef Şef Murat Bozok kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 9 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 9 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 9 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 9 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 9 Aralık 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 9 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 9 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Turabi kimdir, hangi yıllarda yarıştı? 9 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Kullanılmayan eşyalar ev ekonomisine katkı sağlayacak! Selçuklu 2. El Pazarı açıldı
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title