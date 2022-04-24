AK Parti heyeti, bayram sonrası eski partililerini ziyaret edip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rapor verecek - Haberler

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AK Parti heyeti, bayram sonrası eski partililerini ziyaret edip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rapor verecek

Haberler.com - Politika
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AK Parti heyeti, bayram sonrası eski partililerini ziyaret edip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rapor verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde grup toplantısında da bahsettiği "Eski AK Partilileri yeniden partiye davet etme" çalışmaları başlıyor. Bayramdan sonra eski AK Partilileri ziyaret edecek olan heyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rapor verecek.

Ak Parti'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde işaret edilen çalışmanın detayları netleşti. AK Parti heyeti, bayramdan sonra, bir dönem yolu AK Parti ile kesişmiş isimleri ziyaret edip, yeniden partiye davet edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu isimlerle görüşmeler hakkında detaylı şekilde bilgilendirilecek.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, toplantılarda, "seçimlerin en önemli başlığını ekonomi ve hayat pahalılığının oluşturacağı, ancak 20 yıllık iktidar tecrübesi, yetişmiş insan gücü, Millet İttifakı'na kıyasla Cumhur İttifakı'nın daha homojen bir yapıya sahip olması, Meclis'in etkin ve güçlü olarak çalıştırılması" AK Parti'nin avantajları arasında sayıldı.

Bu toplantılarda yapılan değerlendirmeler ve öne çıkan görüşler Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a rapor ediliyor. AK Parti Genel Merkez yönetimi, partiden kopmuş olanları yeniden kazanmak için politika oluşturuyor.

AK Parti, il-ilçe teşkilatları, bir dönem yolu AK Parti'den geçen isimlerle yeniden kucaklaşma çalışması başlattı. AK Parti'nin 'Vefa buluşmaları' bayram sonrası yeniden başlayacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Haberler.com - Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti, Politika, Güncel, Haberler

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Yorumlar (1)

Demir Acer :

Sayin başgan bizede bekleriz buyurun gelin.

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