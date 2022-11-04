AK Parti Grup Başkanvekilliğinden istifa eden Mahir Ünal'a yeni görev

Cumhuriyet'le ilgili sözleri tartışma yaratan, sonrasında ise Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ettiğini duyuran Mahir Ünal'a partide yeni bir görev verildi. Ünal, AK Parti iktidarının 20. yılı dolayısıyla 4-5 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek "21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu"nda moderatör olarak görev yapacak.

Ak Parti'de Grup Başkanvekilliği görevini yürüten isimler arasında yer alan Mahir Ünal, geçtiğimiz günlerde "Cumhuriyet bizim lügatimizi değiştirdi" şeklindeki sözleri nedeniyle tepkilerin odağı haline gelmişti. Ünal bu tartışmaların ardından görevinden istifa kararı aldı. Partide nasıl bir konumda olacağı merak edilen Ünal'la ilgili çok geçmeden yeni bir gelişme yaşandı. Ünal, AK Parti iktidarının 20. yılı dolayısıyla 4-5 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek "21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu"nda moderatör olarak görev yapacak.

ÖNEMLİ İSİMLER KONUŞMACI OLACAK

"Değişen Siyasi Liderlik: Yerel ve Küresel Sorunlar" başlıklı panelde moderatörlük yapacak Ünal'ın toplantısında İtalya Uluslararası Politika Araştırmaları Merkezi (CeSPI) Türkiye Uzmanı Dr. Valeria Giannotta, Afganistan Parlamentosu Eski Meclis Sözcüsü Fawzia Koofi, Belgrad Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesinden Prof. Dr. Radmila Nakarada, Aktivist, Sağlık Eşitsizlikleri Program Müdürü Salma Yaqoob, Başbakan Eski Yardımcısı, Milletvekili Doç. Dr. Yalçın Akdoğan ve Somali Planlama ve Uluslararası İşbirliği Eski Bakanı Abdi Aynte konuşmacı olarak yer alacak.

BİRÇOK ÜLKEDEN TEMSİLCİLER KATILACAK

AK Parti MKYK Üyesi Ayşe Böhürler'in koordinatörlüğünde gerçekleşecek forumda ABD, Almanya, Azerbaycan, Fransa, İngiltere, Güney Afrika, Gürcistan, İtalya, Katar, Lübnan, Moritanya, Norveç, Pakistan, Rusya, Singapur, Sırbistan, Ukrayna ve Ürdün'ün aralarında bulunduğu ülkelerden konuşmacılar yer alacak.