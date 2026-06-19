Yenişehirlioğlu: Tek gündemimiz millete hizmet

Ak Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Bizim tek gündemimiz milletimize hizmet vizyonumuzu her alanda hayata geçirmektir. AK Parti teşkilatları olarak birbirimize daha sıkı sarılacak, birbirimize daha güçlü sahip çıkacak ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine aynı kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz." dedi.

Yenişehirlioğlu, AK Parti Çanakkale İl Başkanlığınca Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Troya Kültür Merkezi'nde düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Yenişehirlioğlu, istişare kültürünün AK Parti'nin en önemli değerlerinden biri olduğunu belirterek, birlik, beraberlik ve teşkilat ruhunun önemine dikkati çekti.

İl danışma meclislerinin teşkilatların sesinin duyulduğu, ortak aklın ortaya çıktığı ve geleceğe yönelik hedeflerin şekillendiği önemli platformlar olduğunu belirten Yenişehirlioğlu, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana istişareyi siyaset anlayışının merkezine koyduğunu söyledi.

Yenişehirlioğlu, Çanakkale'nin millet hafızasında çok özel bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, "Çanakkale fedakarlığın, inancın, cesaretin ve millet olma şuurunun sembolüdür. Bu topraklar, dünyanın en güçlü ordularına karşı imanıyla, ferasetiyle ve vatan sevgisiyle destan yazmış kahramanların emanetidir." diye konuştu.

Çanakkale ruhunun birlik ve beraberliğin önemini gösterdiğini söyleyen Yenişehirlioğlu, aynı hedef doğrultusunda hareket edildiğinde aşılamayacak hiçbir engelin bulunmadığını ifade etti.

Yenişehirlioğlu, AK Parti teşkilatlarının da bu anlayışla hareket ettiğini dile getirerek, partinin başarısının temelinde güçlü teşkilat yapısının bulunduğunu kaydetti.

Başarının anahtarının birlik ve beraberlik olduğuna değinen Yenişehirlioğlu, "Bizim tek gündemimiz milletimize hizmet vizyonumuzu her alanda hayata geçirmektir. AK Parti teşkilatları olarak birbirimize daha sıkı sarılacak, birbirimize daha güçlü sahip çıkacak ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine aynı kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Milletimize hizmet yolunda kararlılıkla yürümeyi sürdüreceğiz"

Türkiye'nin son 20 yılı aşkın sürede ulaşımdan sağlığa, eğitimden savunma sanayisine kadar birçok alanda önemli dönüşümler gerçekleştirdiğini dile getiren Yenişehirlioğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu liderliğin Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada güçlü bir konuma ulaşmasında önemli rol oynadığını söyledi.

Yenişehirlioğlu, Türkiye Yüzyılı vizyonunun vatandaşlara anlatılmasının ve genç nesillere aktarılmasının önemine değinerek, teşkilatların sahadaki çalışmalarını daha da güçlendirerek milletle olan gönül bağının kuvvetlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

AK Parti'nin kuruluşundan bugüne kadar emek veren tüm teşkilat mensuplarına teşekkür eden Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti:

"Çanakkale'nin emanetine sahip çıkan kadrolar olarak, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz. Birliğimizi, kardeşliğimizi ve teşkilat ruhumuzu daha da güçlendirerek milletimize hizmet yolunda kararlılıkla yürümeyi sürdüreceğiz."

Toplantıda, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Abdurrahman Kuzu, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Karadayı, İl Gençlik Kolları Başkanı Doğukan Deniz ile AK Parti Çanakkale İl Koordinatörü Sümeyye Bozkurt da konuşma yaptı.

Program sonunda, DSP Merkez İlçe Başkanı Sibel Sağlam Saçal ile İYİ Parti Çanakkale il ve merkez ilçe başkanlığında görevli İltay Tonguç Sağır, Merih Üstünol, Birgül Taylan, Okan Türey, Semra Arslan AK Parti'ye katıldı.

Yeni üyelere rozetleri Yenişehirlioğlu ve parti yöneticileri tarafından takıldı.