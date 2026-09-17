AK Parti Grup Başkanvekili Usta, Kırıkkale'de konuştu:

Ak Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "'Terörsüz Türkiye', ülkenin geleceği ve 'Terörsüz Bölge' için yapılmış bir çalışmadır. Burada hiçbir pazarlık yoktur. Devlet hiçbir örgütle hiçbir zaman bir pazarlık yapmadı, yapmaz da." dedi.

Usta, AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığınca kentteki bir restoranın toplantı salonunda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programındaki konuşmasında, dünya olarak zor zamanlardan geçilen bir dönemde olduklarını söyledi.

Daha dün Mekke'ye bile saldırıların yaşandığını, hiçbir kutsalın ve değerin öneminin kalmadığını belirten Usta, şöyle konuştu:

"Katil İsrail devletinin çıkarları için dünyanın her tarafından desteğin geldiği bir dönemdeyiz maalesef. Açıkça soykırım yapan bir katil devleti, böylesine rahatça hala varlığını sürdürüyor olabilmesi, aslında dünyanın bugünkü en büyük ayıplarından bir tanesi. Bu konuda da tüm dünyayı ayağa kaldıran ve bu soykırıma karşı mücadele eden, dünyanın sessiz kaldığı dönemde bütün mazlumların sesi olan Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde, liderler olmasa da dünyada insanların artık bu katliama dur dediği ve sessiz kalmadığını görüyoruz. Bu sessiz kalmayış daha da artacak ve büyüyecek."

Usta, bugünün önemli bir gün olduğuna dikkati çekerek, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edilişlerinin 65. yılı olduğunu anımsattı.

Bu ülkede başbakanın ve bakanların idam edildiği dönemlerden geçildiğini vurgulayan Usta, "Bu ülkede hiç utanmadan, arlanmadan asker üniformamızı kötüye kullanıp kendi uçağımızı, silahımızı, millete dolduran FETÖ darbecileriyle mücadelenin edildiği günlerden geçildi. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız, AK Parti'nin kurulduğu 2002'den itibaren hiçbir gününü rahat ve 'oh' diyerek geçirmedi bundan emin olun. Her günü bir mücadele, her günü bir başarıyla geçti." diye konuştu.

"Burada genel bir af yok"

Usta, zor dönemlerden geçerek bugüne geldiklerini ve çok bedeller ödediklerini ifade etti.

Bundan sonra kimsenin bedel ödememesini hedeflediklerini dile getiren Usta, şunları kaydetti:

"Bununla ilgili olarak da yaklaşık 1,5 yıldır sürdürülen Terörsüz Türkiye sürecindeyiz. Terörsüz Türkiye, aslında Türkiye tarihinin en önemli, en kilit süreçlerinden birisi. Bu kanunla ilgili olarak birilerinin siyasi prim yapmaya çalıştığını, birilerinin buradan kendine nemalar çıkartmaya çalıştığını çok iyi biliyoruz. Şunu çok açık ve net söyleyelim. 'Terörsüz Türkiye', ülkenin geleceği ve 'Terörsüz Bölge' için yapılmış bir çalışmadır. Burada hiçbir pazarlık yoktur. Devlet hiçbir örgütle hiçbir zaman bir pazarlık yapmadı, yapmaz da. Buradaki temel prensibimiz, ülkemizin ve bölgemizin geleceğini tamamıyla güvenli, istikrarlı ve savaşların bittiği bir bölge haline getirmektir. Bugün bu noktaya geldiysek bu ülke için canını veren şehitlerimizin ve gazilerimizin sayesinde oldu. Daha fazla onların üzülmemesi, daha fazla hiçbir evladımızın burnunun dahi kanamaması için, hem bölgemizde hem de ülkemizdeki bu önemli süreci baltalamaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Burada genel bir af yok. Bunu çok açık ve net söylüyoruz. Terör örgütünün başındaki kişiyle ilgili de hiçbir af söz konusu değildir."

Usta, bir gazetecinin BIST 100 endeksindeki kayıpların yüzde 6'yı aşmasına ilişkin sorusu üzerine, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekibi, sabah saatlerinde bir toplantı yaptılar, gereken tedbirleri aldılar. Bu tip spekülatif işlemlerin yapıldığı fonlarla ilgili işlemlerin hepsi durduruldu, tasfiye kararı verildi." ifadesini kullandı.

Başka bir gazetecinin süresiz nafakaya ilişkin yapılması planlanan düzenlemeyle ilgili sorusu üzerine de Usta, "Henüz çalışıyoruz. TBMM açıldıktan sonra da çalışmalar devam edecek. Tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacaktır. Nafaka önemli ve vatandaşımızın talebi olan bir konu. Hakkaniyetli bir şekilde çözüm için çalışıyoruz." dedi.

Programa, AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, bazı MKYK üyeleri, İl Başkanı Engin Pehlivanlı, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve partililer katıldı.

Kaynak: AA