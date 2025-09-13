AK Parti Grup Başkanvekili Usta, Gaziantep'te konuştu Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Bu gidişat CHP'ye yakışmıyor. Onların da kendi partilerini kurtarma çabalarını milletin gündeminden çıkartmalarını istiyoruz. Gitsinler kavgalarını nerede yapıyorlarsa yapsınlar, çıksınlar aklansınlar." dedi.

Partisinin Gaziantep İl Başkanlığında düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan Usta, buluşmaları 81 ilde ve her ilçede hayata geçirdiklerini ve çok önemsediklerini belirtti.

Bölgenin 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası zor zamanlardan geçtiğini aktaran Usta, sanayisiyle Türkiye'nin en çok üreten şehirlerinden olan Gaziantep'i tebrik etti.

Usta, kendisinin Ankara milletvekili olduğunu, Gaziantep'in Şahinbey Belediyesinin yaptığı çalışmaların onda birini Ankara Büyükşehir Belediyesinin yapmadığını dile getirerek "Yapamamıştır demiyorum, bile isteye yapmıyorlar. Kaynakları vatandaşa hizmet etmek için değil kendi hedef ve çıkarları için birilerine aktarıyorlar. Pandemi zamanında insanların sokağa çıkma yasağı olduğu dönemde bile milyonlarca parayla konser yaptıklarını iddia ederek paraları bir yerlere aktarmışlar." diye konuştu.

Kendilerinin farkının hizmet etmek, ülkeye ve şehirlere değer katmak olduğunu aktaran Usta, laf üretmek, kavga etmek derdinde olmadıklarını söyledi.

"Polisimize, vatandaşımıza saldırmaktan milleti sokağa çağırmaktan vazgeçsinler"

Türkiye'de muhalefet sorunu olduğunu, her şeyden kopmuş olan ana muhalefetin kendi iç kavgasıyla ülkenin gündemini karıştırma çabasında olduğunu ifade eden Usta, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şikayeti yapan kendileri, yolsuzluğu, hırsızlığı yapan kendileri. İtirafçı olanlar kendileri. Bu işlemleri, bu süreçleri başlatanlar, CHP'liler şimdi ayağa kalkmışlar 'efendim sokaklara çıkın, hakkınızı savunun' diye milleti ayağa kaldırmaya çalışıyorlar. Yaptıkları hırsızlığı, yolsuzluğu utanmadan sonuna kadar savunanlar varken biz ise dimdik ayakta durarak yargının işini yapması için bekliyoruz. Sabırla bekliyoruz. Bu millet yeri geldiğinde nerede ne yapacağını çok iyi bilir. 15 Temmuz'da biz bunu çok iyi gösterdik. Kimsenin bu ülkenin gençleri kendi siyasi emellerine sokağa dökmeye ve çığlık yapmaya çalışmasın. Buna müsaade etmeyiz, etmedik, etmeyeceğiz. Herkes hesabını verecek. Mahkemelerimiz bunu yapmakla görevli. Savcılarımız, hakimlerimiz bunu yapmakla görevliler. Biz de tanıkların, şahitlerin, delillerin ışığında bu süreçleri ve gerçekleri takip ediyoruz. Hak yerini bulacaktır, kim çaldıysa yolsuzluk yaptıysa elbette ki cezasını çekecektir. Bundan hiç endişeniz olmasın."

Leyla Şahin Usta, "Polisimize, vatandaşımıza saldırmaktan milleti sokağa çağırmaktan vazgeçsinler. Bu yol doğru bir yol değil, bu gidişat doğru bir gidişat değil. Bu gidişat CHP'ye yakışmıyor. Onların da kendi partilerini kurtarma çabalarını milletin gündeminden çıkartmalarını istiyoruz. Gitsinler kavgalarını nerede yapıyorlarsa yapsınlar, çıksınlar aklansınlar. Bu ülkede ana muhalefet olarak ülkenin gündemine, dünyanın gündemine dair birkaç cümle söylesinler. Bu ülke için hizmet etmeye çalışsınlar. Kendi koltukları makam ve mevkileri için kendi ceplerini doldurmak için çalışmaktan artık vazgeçsinler." ifadelerini kullandı.

"Mutlaka Gazze de özgürlüğüne kavuşacak"

Usta, Gazze'de yaşanan soykırımla ilgili herkesin içinin acıdığını, Küresel Sumud Filosu'nu desteklediklerini, filonun bir an önce Gazze'ye ulaşması için her türlü desteği vererek onların yanlarında olduklarını kaydetti.

Dünyanın artık bu zulme "dur" demesi gerektiğini vurgulayan Usta, "Birleşmiş Milletler'in söz sahibi olan beş tane üyesinin bir İsrail'e laf geçirememesi kadar dünyanın aciz kaldığı bir dönemden geçmedik. Dünya suskun ve aciz maalesef. Bu liderler aciz ve suskun. Dünyayı kimi yönetiyor bakarsanız aslında İsrail yönetimini çok net görüyoruz. Nazilerin yaptığının çok daha fazlasını bugün Gazze'de yaşıyoruz ve insanlar bunu izliyorlar. Seslerini çıkartmıyorlar. Elbette ki Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dünyada sesini çıkaran bir Türkiye var." dedi.

Usta, dünyanın hak ettiği düzene ve özgürlüğe kavuşacağını belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Allah mutlaka haklı olanın yanında olacak ve mutlaka Gazze de özgürlüğüne kavuşacak ama bizlere düşen görev de bu zulme karşı direnişi desteklemek ve bu zulme karşı bizim de dimdik ayakta durmamız gerekiyor. O yüzden Türkiye çok güçlü olmak zorunda. O yüzden Türkiye içeride birliğini, beraberliğini güçlendirmek zorunda. İşte o yüzden Terörsüz Türkiye süreci de çok önemli."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin liderliğinde başlayan sürecin hem Türkiye'nin hem de bölgenin umudu olduğunu belirten Usta, "Bu, sadece Türkiye için geçerli bir süreç değildir. Bu, aslında coğrafyamız için önemli bir süreçtir. İsrail'in bölgemizden çekip gitmesi, kafasına göre her yeri bombalamasına müsaade etmeyeceğimizi gösteren önemli bir süreçtir." dedi.

Bunu, sadece Türkiye için önemli görmenin, sığ bir bakış açısı olacağını belirten Usta, "O yüzden Terörsüz Türkiye sürecini çok önemsiyoruz ve bu süreçle ilgili vatandaşlarımıza, insanlarımıza bunun çok iyi anlatılması gerekiyor. Bunu karıştırmak isteyenler var, burayı sabote etmek isteyenler var. Emin olun bu süreci karıştırmak isteyenler bu ülkeye ihanet etmektedir, İsrail'e destek olmak için bunu yapıyorlar. Bizim sınırlarımızda bir terör devletinin kurulması için çabayı destekleyenler ve ihanet edenler bu Terörsüz Türkiye sürecini sabote etmek isteyenlerdir. Buna karşı da duruşumuz net olmalıdır." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Usta, "Biz bu ülkede şehitlerimizin sayesinde, gazilerimizin sayesinde bu toprakları kazandığımızı çok iyi biliyoruz. Onların değeri her zamankinden çok daha kıymetli ve değerlidir. Bu konuda hiçbir geri adımımız olmayacaktır ama teröre de geçit vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Terörsüz Türkiye diyerek de hem ülkemize hem de bölgemize güçlü bir Türkiye olarak yolumuza devam etmeyi, bölgemize huzur ve güveni getirmeyi, İsrail'i de yok etmeyi hedefimiz olarak koymuş durumdayız."