Hakim ve savcı yardımcılığının getirilmesinin önünü açacak yargı paketi Meclis'e sunuldu - Haberler

Hakim ve savcı yardımcılığının getirilmesinin önünü açacak yargı paketi Meclis'e sunuldu AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 6. Yargı Paketi'nin TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıkladı. Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 6. Yargı Paketi'nin TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıkladı.

Turan, sosyal medya hesabından "6. Yargı Paketi" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Hakim ve savcı yardımcılığının getirilmesi, taşınmaz satışlarının noterlerce de yapılabilmesi, fiyatları etkileme, mal, hizmet satımından kaçınma suçlarının cezasının ağırlaştırılmasını içeren 24 maddelik teklifimizi TBMM Başkanlığı'mıza sunduk. Hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi. AA / Aynur Ekiz - Politika Bülent Turan AK Parti Politika Haberler

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