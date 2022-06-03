Hakim ve savcı yardımcılığının getirilmesinin önünü açacak yargı paketi Meclis'e sunuldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hakim ve savcı yardımcılığının getirilmesinin önünü açacak yargı paketi Meclis'e sunuldu

AA - Aynur Ekiz - Politika
 - Güncelleme:
Hakim ve savcı yardımcılığının getirilmesinin önünü açacak yargı paketi Meclis'e sunuldu

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 6. Yargı Paketi'nin TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıkladı.

Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 6. Yargı Paketi'nin TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıkladı.
Turan, sosyal medya hesabından "6. Yargı Paketi" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Hakim ve savcı yardımcılığının getirilmesi, taşınmaz satışlarının noterlerce de yapılabilmesi, fiyatları etkileme, mal, hizmet satımından kaçınma suçlarının cezasının ağırlaştırılmasını içeren 24 maddelik teklifimizi TBMM Başkanlığı'mıza sunduk. Hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

AA / Aynur Ekiz - Politika

Bülent Turan AK Parti Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title