AK Parti Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu Şehzadeler Belediyesi'nin Millet Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi'ni İnceledi

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere memleketi Manisa'ya gelen AK Parti Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu Şehzadeler Belediyesi'nin 13 Kasım'da hizmete açtığı Prof. Dr. İlhan Varank Millet Kütüphanesi ve Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Yenişehirlioğlu, "Hem binanın mimarisi hem içeriği, içerisindeki faaliyetleri biraraya getirdiğimizde göz dolduran, insanın göğsünü kabartan bir hizmet olmuş. Başkanımıza böyle bir eseri Manisa'mıza kazandırdığı için çok teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu Şehzadeler Belediyesi'nin 13 Kasım'da hizmete açtığı Prof. Dr. İlhan Varank Millet Kütüphanesi ve Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Yenişehirlioğlu'na incelemeleri sırasında Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in yanı sıra AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ali Özyiğit ve partililer de eşlik etti.

Yenişehirlioğlu ve beraberindeki heyet ilk olarak Prof. Dr. İlhan Varank Millet Kütüphanesi'ni inceledi. 7/24 açık olan, zengin kitap arşivi ve sunduğu diğer hizmetlerle kitap dostlarının vazgeçilmez adresi olan kütüphaneyi dolaşan Yenişehirlioğlu, daha sonra ve Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Matematik atölyesi, müzik atölyesi gibi atölyeleri ve sınıfları gezen Yenişehirlioğlu öğrencilerle sohbet etti, Başkan Çelik ve öğretmenlerden bilgiler aldı.

"Başkanımıza Ömer'ime hassaten teşekkür ediyorum"

Tesis içerisinde yer alan Necip Fazıl Kısakürek Toplantı Salonu'nu da inceleyen AK Parti Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, incelemelerinin ardından şunları söyledi: "Malumunuz Şehzadeler ilçemizde Prof. Dr. İlhan Varank Millet Kütüphanesi ve Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi'nin açılışı gerçekleştirilmişti, değerli Başkanımız ve arkadaşlarının katkılarıyla. Manisa'mız böylesi güzel ve faydalı bir tesise kavuştu. O gün benim mecliste nöbetim olduğu için açılışa gelememiştim, ama içimde ukde kalmıştı. Methini de duyduğum bir yerdi. Vatandaşlarımızın, gençlerimizin ailelerin yaşlısından gencine teveccüh gösterdiği ve faydalandığı bir kültür merkezi oldu. Aynı anda birçok faaliyet yürütülebiliyor. Dolayısıyla yerinde görmek için bugün Manisa'daydım. Şehzadeler Belediye Başkanımıza Ömer'ime hassaten teşekkür ediyorum, böyle bir eseri bize kazandırdıkları için. Bir odaya girdik hanımefendiler Kur'an öğreniyorlardı, bir odaya girdik küçücük çocuklar robotik kodlama eğitimi alıyorlardı. Fevkalade bir kütüphane kazandırılmış. Manisa'mızın gençleri gelip her türlü hizmeti alıyorlar. Son derece huzurlu sakin ortamda kendilerine sunulan her türlü hizmeti kullanarak eğitimlerine katkı sağlıyorlar. Dolayısıyla bu güzel bir çalışma. Yaptığımız birçok faydalı çalışmanın bir örneği. O yüzden Başkanımıza böyle bir eseri kazandırdığı için çok teşekkür ediyorum. Hem binanın mimarisi hem içeriği, içerisindeki faaliyetleri bir araya getirdiğimizde göz dolduran, insanın göğsünü kabartan bir hizmet olmuş." - MANİSA