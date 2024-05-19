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AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara'yı ziyaret etti

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AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara'yı makamında ziyaret etti. Kara, ziyarette Yenişehirlioğlu ve beraberindeki heyete ilçede devam eden yatırımlar ve yapılması hedeflenen projeleri anlattı. Yenişehirlioğlu da Kara'ya görevinde başarılar diledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara'yı makamında ziyaret etti.

Kara, ziyarette Yenişehirlioğlu ve beraberindeki heyete ilçede devam eden yatırımlar ve yapılması hedeflenen projeleri anlattı.

Yenişehirlioğlu da Kara'ya görevinde başarılar diledi.

Kaynak: AA / Politika

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