AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Kilis’te konuştu:

Ak Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Terörsüz Türkiye'yi hep beraber gerçekleştirdik. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge söylemi çok önem arz ediyor." dedi.

"Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Kilis'teki Polisevinde vatandaşlarla bir araya gelen Akbaşoğlu, buradaki konuşmasında, Suriye'de geçmişte büyük bir iç savaş ve zulüm yaşandığını hatırlatarak, bugün ise bölgede huzur, güven ve istikrar ortamının oluştuğunu söyledi.

Suriye'deki huzurun Türkiye'nin sınır kentlerine de olumlu yansıdığını ifade eden Akbaşoğlu, şöyle konuştu:

"Hemen yanı başımızdaki huzur, mutlaka Kilis'e, Türkiye'ye ve bölgeye anlam katıyor, değer katıyor. Huzur ve istikrar ortamı güven ve mutluluğu beraberinde getiriyor."

Ordunun ve güvenlik güçlerinin güçlendirildiğini, terörle mücadelede önemli mesafe alındığını belirten Akbaşoğlu, "Terörsüz Türkiye'yi hep beraber gerçekleştirdik. Bunu AK Parti hükümetleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son derece sağlam bir iradeyle, kararlı bir şekilde ortaya koydu ve Terörsüz Türkiye'yi gerçekleştirdi. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge söylemi çok önem arz ediyor. 'Terörsüz Türkiye' hedefinin 'Terörsüz bölge' ve 'terörsüz dünya' anlayışıyla birlikte değerlendirilmesi gerekir." diye konuştu.

Akbaşoğlu, Türkiye'nin güçlü teşkilat yapısı, kadın ve gençlik kolları ile sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarının da ülkenin hedeflerine ulaşmasında önemli katkı sunduğunu sözlerine ekledi.

Programa, AK Parti İstanbul Milletvekili Ümmügülşen Öztürk, AK Parti Gaziantep Milletvekili İrfan Çelikaslan, AK Parti Hatay Milletvekili Kemal Karahan, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı ve partililer katıldı.

Kaynak: AA