AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül: Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var

Ak Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, Türkiye'nin sivil ve demokratik bir anayasa yapma ödevi olduğunu söyledi.

Şehir Buluşmaları programı çerçevesinde Rize'ye gelen AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül, basın mensupları ile bir araya geldi. Gül, yaptığı basın açıklamasında Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacının olduğunu söyledi.

Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu ifade eden Abdülhamit Gül, "Burada en önemli adımlardan biriside, yeni ve sivil anayasadır. Cumhurbaşkanımızın da defalarca çağrısını yaptığı Türkiye'nin bir yeni anayasaya ihtiyacı vardır. Bu bir zaruriyettir. Hala darbe ürünü olan bir anayasa ile yönetiliyor olmamız demokrasi adına gerçekten çok büyük bir eksikliktir. Gerçek ve güçlü bir demokrasi için yeni bir anayasa yapma yolunda özellikle meclis başladıktan sonra yoğun çalışmalarımız devam edecek. Ben buradan bütün siyasi partilere çağrıda bulunuyorum. Hangi parti olursa olsun Türkiye'nin sivil ve demokratik bir anayasa yapma ödevi vardır. Bütün siyasi partilere bu sorumluluktur. Milletimizin de beklentisi bu yöndedir. Gelin hangi düşüncede olursa olsun, toplumu, 85 milyonu kapsayan, herkesin eve bu benim anayasam diyebileceği bir anayasayı inşa edelim" ifadelerini kullandı. - RİZE