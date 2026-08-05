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AK Parti'den Terörsüz Türkiye Kanun Teklifi Toplantısı

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AK Parti TBMM Grubu Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kanun teklifi hakkında milletvekillerinin bilgilendirilmesi amacıyla AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala başkanlığında toplandı.

Ak Parti TBMM Grubu Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kanun teklifi hakkında milletvekillerinin bilgilendirilmesi amacıyla AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala başkanlığında toplandı.

AK Parti Grup Başkanı Güler ile AK Parti Genel Başkanvekili Ala başkanlığında basına kapalı olarak gerçekleştirilecek olan toplantı başladı. Toplantıda terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kanun teklifi hakkında milletvekillerine bilgi veriliyor. Ayrıca Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifinin bugün TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor. Toplantı basına kapalı bir şekilde devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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