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AK Parti Gölpazarı'nda Danışma Toplantısı Gerçekleştirildi

AK Parti Gölpazarı'nda Danışma Toplantısı Gerçekleştirildi
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde AK Parti İlçe Danışma Toplantısı yapıldı. Toplantıya İl Başkanı Serkan Yıldırım, Milletvekili Halil Eldemir ve İlçe Başkanı Sibel Karaaslan katıldı. Teşkilat çalışmaları ve ilçe faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı. Milletvekili Eldemir, 'Birlikte daha güçlü, daha kararlı; Bilecik'imiz için hep birlikte çalışmaya devam' dedi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, AK Parti Gölpazarı İlçe Danışma Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve AK Parti Gölpazarı İlçe Başkanı Sibel Karaaslan ile teşkilat mensupları katıldı. Teşkilat çalışmaları ve ilçede yürütülen faaliyetlerin değerlendirildiği toplantıda, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Teşkilat mensuplarımızın katılımıyla, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı değerlendirdik. Birlikte daha güçlü, daha kararlı; Bilecik'imiz için hep birlikte çalışmaya devam" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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