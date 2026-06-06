AK Parti Giresun İl Başkanlığı için temayül yoklaması yapıldı

Ak Parti Giresun İl Başkanlığı için temayül yoklaması gerçekleştirildi.

Ak Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Ensar Topcu, İl Başkanlığında düzenlenen programda, İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz'ın görevinden ayrıldığını söyledi.

Yılmaz'ın Giresun'da bir çok görevde AK Parti'ye hizmet ettiğini belirten Topcu, emekleri için teşekkür etti.

Topcu, AK Parti'nin yetiştirdiği kadrolara her zaman sahip çıkarak gücünü koruduğunun altını çizdi.

Değişimin AK Parti'de her zaman daha güçlenip, yukarı ivmelenerek gerçekleşen bir durum olduğunu ifade eden Topcu, üzerine koyarak yollarına devam edeceklerini kaydetti.

Topcu, daha güçlü bir teşkilatla seçimlere hazırlanacaklarını belirterek, "En büyük ve en öncelikli hedefimiz, 2028'de Cumhurbaşkanımızı tekrar Cumhurbaşkanı seçerek Türkiye'nin yolunu açık etmektir." dedi.