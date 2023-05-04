AK Parti Genel Sekreteri Şahin, 'Kandilden, Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu'na destek açıklamaları geliyor'

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Karşımızda bir ittifak, bir blok var. Ne söyledikleri neyin etrafında buluştukları hangi maksatla bir araya geldiklerini anlamak mümkün değil. Masanın gizli ortağı olan HDP Kılıçdaroğlu'na desteğini aşikar etti.

Ak Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Karşımızda bir ittifak, bir blok var. Ne söyledikleri neyin etrafında buluştukları hangi maksatla bir araya geldiklerini anlamak mümkün değil. Masanın gizli ortağı olan HDP Kılıçdaroğlu'na desteğini aşikar etti. Kandilden, Selahattin Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu'na destek açıklamaları geliyor" dedi.

Ak Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Şaşmaz Sanayici Esnafıyla kahvaltıda bir araya geldi. Sanayi esnafının iş yerlerini de ziyaret eden Şahin, esnafın sorunlarını dinledi.

Genel Sekreter Şahin, Ankara Oto Sanatkarları Esnaf Odasını da ziyaret ederek Esnaf Odası Başkanı Mustafa Arslanoğlu ve üyeler ile fikir alış verişinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye desteklerini ortaya koyan esnaflara teşekkür eden Şahin, "AK Parti döneminde Türkiye son 21 yılda, her alanda çok önemli mesafeler ve kazanımlar elde etti. 14 Mayıs seçimlerinin ardından elde ettiğimiz bu kazanımları koruma ve daha da öteye taşıma kararlılığındayız. Cumhur ittifakını oluşturan partilerle, eser ve hizmet siyasetinin devamı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı etrafında buluşmak ve kenetlenmek gerekiyor" diye konuştu.

Genel Sekreter Şahin şunları kaydetti:

"Milletimizin derdi bizim derdimiz, Hangi düşünceden, hangi yaşam tarzından, hangi etnik kökenden, hangi inançtan olursa olsun biz herkesi seviyoruz. Bize oy vermiş vermemiş herkese hizmet ediyoruz. Hizmet siyasetimizde kimseyi ayırmıyoruz. 14 Mayıs seçimlerinde milletimiz basiretiyle, ferasetiyle en iyi, en doğru kararı verecektir. Biz güçlü bir şekilde hem cumhurbaşkanlığında hem parlamentoda kahir ekseriyeti elde edeceğimize inanıyoruz, milletimize güveniyoruz."

Şahin, son 21 yılda, yollar, hastaneler, köprüler gibi birçok alanda Türkiye'nin altyapı sorunlarını çözdüklerini anlatarak, "Türkiye olarak artık daha fazla katma değeri yüksek işler yapacağız. Savunma Sanayi ve diğer alanlarda, üretimde nitelikli işler yapacağız. Sizin destekleriniz çok kıymetli. Üretmeye devam ederek, istihdam oluşturarak, ihracatımızı daha da artırarak ekonomimizi büyüteceğiz" dedi.

Türkiye'de son günlerde enerjide dışa olan ihtiyacımızı azaltacak çok önemli icraatların gerçekleştiğini hatırlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Karadeniz'de çıkarıp hanelere ulaştırdığımız doğalgazımızla, Cizre'de Cudi Gabar dağında çıkan, günlük yüz bin varil petrolümüzle ve yıllık elektrik ihtiyacımızın yüzde 10'unu karşılayacak olan Akkuyu Nükleer Santralimiz ile enerjide dışa olan ihtiyacımızı azaltacağız. Sanayimiz, ticaretimiz çok daha güçlü olacak, iş yeri sahipleri ve çalışanlarımız daha geniş imkanlara sahip olacak."

"Kandilden, Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu'na destek açıklamaları geliyor"

HDP'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleme kararını aldıklarını hatırlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Karşımızda bir ittifak, bir blok var. Ne söyledikleri neyin etrafında buluştukları hangi maksatla bir araya geldiklerini anlamak mümkün değil. Masanın gizli ortağı olan HDP Kılıçdaroğlu'na desteğini aşikar etti. Kandilden, Selahattin Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu'na destek açıklamaları geliyor. Seçimleri kazanıp Selahattin Demirtaş'a ve Öcalan'a özgürlüklerini kazandıracaklarını söylüyorlar. 40 binden fazla vatan evladının kanı elinde olan terörist başının hapisten çıkması söz konusu olabilir mi? Yasin Börü ve arkadaşlarının kanı elinde olan Selahattin Demirtaş'ın hapisten çıkması söz konusu olabilir mi?"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "ben aleviyim" açıklaması ile ilgili konuşan Şahin, şunları ifade etti:

"Bugüne kadar hiç bir siyasetçinin aklına cümleye ben aleviyim, ben sünniyim diye başlamak gelmemiştir. Bakın bu çok tehlikeli, vahim bir dil. Bu ayrıştırıcı, bu farklılaştırıcı, ötekileştirici dilin ne anlama geldiğini, bu dilin geçmiş yıllarda bu topraklarda ne acılara sebebiyet verdiğini biliyoruz. Maalesef bizler 70'li, 80'li, 90'lı yıllarda Sağ-Sol, Alevi-Sünni ve Türk-Kürt kavgasının açmış olduğu yaraların acısıyla büyüdük. AK Parti'nin kurulmasıyla birlikte farklılaştırıcı zihniyeti reddettik."

AK Parti'nin kuruluşundan itibaren farklılıkları bir zenginlik olarak gördüklerini ifade eden Şahin, şöyle devam etti:

"Bugün çıkıp Aleviliğin bir din olduğunu söylüyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Bizim dinimiz İslam'dır. Bizim kimliğimiz Müslümanlıktır. Bu oyuna gelmememiz lazım. Bu dilin altında ayrıştırıcı, kaos oluşturmak isteyen bir anlayış var. Bunların hedefinde kardeşliğimiz, birlik beraberliğimiz var. Bu kaos ve kriz barındıran anlayışlara geçit vermemeliyiz."

Şahin, Türkiye'de koalisyon dönemlerinin de kayıp yıllar olduğunu ifade ederek, koalisyon döneminde bir karar alınamayacağını, bir atamanın bile yapılamayacağını sözlerine ekledi. - ANKARA