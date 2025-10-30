AK Parti Genel Sekreteri İnan, İzmir Kültür Yolu Festivali'ndeki sergileri gezdi Açıklaması

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin şehirlerin kültür potansiyelini vatandaşlarla buluşturan büyük bir çalışma olduğunu söyledi.

İnan, İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda açılan "Bayrak ve Tarihin Tarifi", "Hatırla! Kimsin!" ile "Filistin Benim Vatanım" sergilerini gezdi.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan İnan, Cumhuriyet'in 102. yılını kutlayarak, "Cumhuriyet'imiz, demokrasimizle, kalkınmamızla ve ülkemize her alanda büyüttüğümüz başarılarla güçlenmeye devam edecek." dedi.

Cumhuriyet'in sadece geçmişe bakarak değil, yürüyen bir iradeyi temsil ettiğini vurgulayan İnan, kültür ve sanat politikalarının bu yürüyüşün en önemli aşamalarından biri olduğunu belirtti.

İnan, son yıllarda Kültür ve Turizm Bakanlığının önemli bir kültür hamlesi başlattığını ifade ederek, "Edirne'den Hakkari'ye, İzmir'den Van'a kadar her şehrin kültür potansiyelini tüm milletimizle, gençlerimizle buluşturan büyük bir çalışma oldu." diye konuştu.

Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle İzmir'de çok özel bir program yürütüldüğünü belirten İnan, "Sanat etkinliklerinden, konserlere birçok faaliyetle şehrimizin kültürel potansiyelini ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nın 2021 yılında kente kazandırıldığını anımsatan İnan, şunları kaydetti:

"Burası eski TEKEL fabrikasıydı, atıl bir vaziyetteydi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla ve destekleriyle Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un çok yoğun katkılarıyla şehrimize kazandırıldı. Yaklaşık 1,5 milyonu aşan ziyaretçi sayısına ulaştı. Şehrin merkezinde, Alsancak'ta üniversite öğrencileri, gençlerin yoğunlukla faydalandığı bir kampüs, kültür kampüsü haline geldi."

"İzmir'imizin tüm güzellikleriyle potansiyelini açığa kavuşturalım istiyoruz"

İnan, İzmir'in kültür potansiyelini açığa çıkarmak istediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Biz bu vizyonu ortaya koyarken maalesef yerel yönetimler İzmir'de sadece çöp yolunu, çöp krizlerini düşünüyor. Biz İzmir'imizin tüm güzellikleriyle potansiyelini açığa kavuşturalım istiyoruz. Merkezi hükümet olarak bunda kararlıyız. Yerel yönetimlerin de buna uyum sağlayacak, şehrimizin gerçekten kültür potansiyelini ortaya çıkartacak bir gayretini de görmek istiyoruz. Yıllardır kentimiz benzeri çalışmalardan mahrum kaldı. Biz elimizden geldiğince bu mahrum bırakılmayı locadan izlemiyor, eyleme geçiyoruz."

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu da Cumhuriyet'in 102. yılını kutlayarak, İzmir'e böyle bir tesisin kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

İzmir'in daha güzel projeleri hak ettiğini belirten Osmanağaoğlu, "İzmir bu kadar güzel değerleri ve projeleri hak ediyor. Bundan sonra da inşallah İzmir'e yeni değerler kazandırmak için Cumhur İttifakı olarak her zaman destek vereceğiz." dedi.

İnan'a İl Kültür Turizm Müdürü Sadık Doğruer ve Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan da eşlik etti.