Haberler

AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Kıbrıs Seçimleriyle İlgili Sert Açıklamalar

AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Kıbrıs Seçimleriyle İlgili Sert Açıklamalar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Kıbrıs'taki seçim sonuçlarının Türkiye'ye karşı istismar edilmemesi gerektiğini belirtti. İnan, siyasi hesaplar için Kıbrıs'ın iradesinin manipüle edilmesine karşı duracaklarını vurguladı.

Ak Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, " Kıbrıs'ın seçim sonuçlarını Türkiye'ye karşı manipüle etmeye, kendi siyasi hesaplarınıza alet etmeye, oyuncak haline getirmeye kalkamazsınız" dedi.

AK Parti'li İnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Kıbrıs'taki seçim sonuçları gelir gelmez, CHP'nin tavırları yine şaşırtmadı. Patagonya'daki seçimlerden bile medet umanlar şimdi de Yavru Vatan'ın iradesini istismar etmeye kalkıyor. Ama açık söylüyoruz; Kıbrıs'ın seçim sonuçlarını Türkiye'ye karşı manipüle etmeye, kendi siyasi hesaplarınıza alet etmeye, oyuncak haline getirmeye kalkamazsınız. Kıbrıs'ın kaderiyle oynamaya, Türk milletinin dış politikadaki kararlılığını sorgulamaya kalkanlar bilsin ki; daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 'satılmış' diyenler, bugün de her yurt dışı ziyaretinde Türkiye'yi değil, Türkiye'ye karşı olanları memnun etmeyi siyaset sananlardır. Yabancı başkentlerde Türkiye'yi karalayarak değil, bu milletin yanında durarak siyaset yapılır. Siz bunu hiç öğrenemediniz. ve şimdi görüyoruz ki; İsrail yanlısı, darbe sevdalısı Venezuela muhalefetine destek veren, Machado'yu tebrik edenlerin, Gazze'de yaşanan onca acıya rağmen yanlış safta duranların, bugün kalkıp dış politikada buldukları her platformda bize yaptıkları saldırıları izliyoruz. Bir kez daha söylüyoruz; İsrail destekçilerinin sıralarına girenlerin dış politikada söz söyleme hakları yoktur, olamaz. Kıbrıs denince aklına bağımsızlık değil, sahte diplomayla mezuniyet planı gelenler; bugün gayrimeşru bir genel başkanlıkla bu millete ne yön gösterebilir ne istikamet çizebilir. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, dün olduğu gibi bugün de bir ve beraberdir. ve biz, bu birliğe göz diken her anlayışa karşı dimdik durmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez

Polisimize "Düşman" denmesine Bakan Yerlikaya'nın tepkisi sert oldu
Son cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Birinci ile ikinci arasında 20 puan fark var

Son seçim anketinde birinci ile ikinci arasında 20 puan fark var
Divan Otelleri'nin müdürü ifadeye çağrıldı, Koç Holding hisseleri çakıldı

Divan Otelleri'nin müdürü ifadeye çağrıldı, piyasalarda deprem yaşandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir ilişkisi resmi olarak sona erdi

3 yıllık evlilik bitti! Ünlü çiftten herkesi şaşırtan açıklama
Art arda yaşanan 3 olay ilçeyi ayağa kaldırdı

Art arda yaşanan 3 olay milyonların gözünü bu ilçeye çevirdi
Uzman çavuş dahil 2 kişiyi öldürdü! Saldırganın kimliği ortaya çıktı

Uzman çavuş dahil 2 kişiyi öldürdü! Saldırganın kimliği ortaya çıktı
Fenerbahçe taraftarını çıldırtan futbolcudan maç sonuna damga vuran hareket

Taraftarı çıldırtan futbolcudan maç sonuna damga vuran hareket
İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir ilişkisi resmi olarak sona erdi

3 yıllık evlilik bitti! Ünlü çiftten herkesi şaşırtan açıklama
İran, Mossad için casusluk yapan kişiyi idam etti

Mahkum suçunu itiraf etti ama komşu ülke gözünün yaşına bakmadı
Hülya Avşar'dan Sergen Yalçın'a tam destek

Taraftar tepkili, camia karışık! Hülya Avşar'dan sürpriz çıkış
O isme beğeni yağıyor! Sahalarda görmek istediğimiz hareketler

Ülkenin konuştuğu pozisyon: Sezonu kapatabilirdi
Divan otellerinin genel müdürü Murat Tomruk ifadeye götürüldü

Koç Holding'e bağlı otellerin genel müdürü ifadeye götürüldü
Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? Yakın arkadaşından yeni açıklama

Sanat camiası diken üstünde! Yakın arkadaşı son durumunu açıkladı
KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal çıkış: Türkiye büyükelçisi yarın geri çekilmeli

KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal Türkiye çağrısı
Asgari ücrette gözler yarınki toplantıda! İşte nokta atışı bilen bankanın tahmini

Kritik gün yarın! İşte nokta atışı bilen bankanın tahmini
İran'ı karıştıran düğün görüntüsü

Sızdırılan görüntü şeriatla yönetilen komşu ülkeyi fena karıştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.