AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Çeşme'deki Su Kesintisine Sert Tepki

Ak Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, İzmir'in Çeşme ilçesinde her gün 23.00-06.00 saatlerinde uygulanacağı açıklanan zorunlu su kesintisine ilişkin, "Su için çalışan DSİ'yi hedef göstermek siyasi yüzsüzlüktür ve iftira siyasetidir. Siz sadece bugünü değil, İzmir'in geleceğini de kararttınız. Bu şehrin suyunu değil, geleceğini çaldınız." ifadesini kullandı.

İnan, yazılı açıklamasında, Çeşme'nin içme suyu sorununu çözmek için gece gündüz çalışan tek kurumun Devlet Su İşleri (DSİ) olduğunu vurguladı.

Yıllık 3,7 milyon metreküp su sağlayacak sistemin tamamlandığını ve arıtmasının test aşamasında olduğunu belirten İnan, şunları kaydetti:

"Telefon ellerinde ve tweet atmakta ustalar ama sahada, projede ve çözümde hiç yoklar. Sosyal medya fenomenine özenen ilçe belediye başkanı, sorumluluktan kaçan İZSU yöneticileri, plansızlıkta zirve yapan İzmir Büyükşehir 15 yıl bu şehri yönetip şimdi çıkıp 'barajlar bitmedi' diyen eski hesap sahipleri... 2008'de 'çözdük' diyorsanız, neden kalıcı hale getirmediniz? Madem yapılabiliyordu, neden yapmadınız? Hepsi görevini ihmal ediyor ama hükümeti suçlamaktan geri durmuyor."

İnan, yaz sezonu ve turizmi düşünmeden günü kurtarmaya yönelik çalışmanın yapıldığını ve bunun vizyonsuzluk olduğunu dile getirdi.

Sorunun susuzluk olmadığını, CHP'nin yönetim beceriksizliği olduğunu belirten İnan, şu ifadeleri kullandı:

"Teşekkür edeceğinize karalama yapıyorsunuz. Su için çalışan DSİ'yi hedef göstermek siyasi yüzsüzlüktür, iftira siyasetidir. Siz sadece bugünü değil, İzmir'in geleceğini de kararttınız. Bu şehrin suyunu değil, geleceğini çaldınız. Tüm tahribatlarınızı biz kapatıyoruz. Yaparsa AK Parti yapar. Karikatür yöneticilere son tavsiyemiz. Siyaset, klavyeyle değil, milletin derdine koşarak yapılır. Çeşme susuz değil, CHP'siz kalmalı."