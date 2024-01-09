AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak?

Yerel seçimler için geri sayım devam ederken adaylar da yavaş yavaş netleşmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Eskişehir'in de aralarında bulunduğu 11 büyükşehir ile 15 ilin belediye başkan adayını açıkladı. Bu gelişme sonrası gözler, beyanname ve tüm adayların açıklanacağı 15 Ocak'a çevrildi. Peki AK Parti Ankara'da Mansur Yavaş'ın karşısına aday olarak kimi çıkaracak? Herkesin merak ettiği soruyu AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman'a sorduk.

AK PARTİ'NİN ANKARA ADAYI KİM OLUR?

Haberler.com YouTube kanalında Melis Yaşar'ın konuğu olan Yaman, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmesi muhtemel isimlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yaman, kendisine yöneltilen "AK Parti'nin Ankara adayı kim olur?" sorusuna "AK Parti dünyanın en büyük siyasi hareketlerinden birisi. AK Parti dünyanın en güçlü lideriyle yönetiliyor. Ağzından çıkan bir sözü bütün dünyanın can kulağıyla dinlediği bir lidere sahibiz. Cumhurbaşkanımız ve üst kurul çalışmalarını yapıyor. Ankara'da da birbirinden kıymetli aday adaylarımız var. Turgut beyin ismi var, il başkanımızın adı geçiyor, Mamak Belediye Başkanımız da aday adayı... Onun da ismi geçiyor. Birkaç arkadaşımızın daha ismi geçiyor" yanıtını verdi.

"ALTINOK TANINAN, BİLİNEN BİR BELEDİYE BAŞKANI"

Açıklamasının devamında aday gösterilmesi muhtemel isimler arasında yer alan Turgut Altınok'tan övgüyle bahseden Yaman, "Turgut bey toplum tarafından tanınan, bilinen bir belediye başkanı... Keçiören halkının yaşam standartlarını yükseltmiş. Türk siyasetinin güçlü profillerinden birisi" şeklinde konuştu.