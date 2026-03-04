Haberler

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, Kırıkkale'de iftar programında konuştu Açıklaması

Güncelleme:
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, "Kuzey, güney, doğu ve batı nereye bakarsanız bakın etrafımız ateş çemberi ama biz o ateş çemberinin içerisinde hamdolsun faaliyetlerimize, hizmetlerimize devam ediyoruz.

Ercan, AK Parti İl Başkanlığı'nca Kırıkkale Öğretmenevi'nde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, siyasete İstanbul'da başladığını söyledi.

İstanbul'un ilçelerinin bir hayli hatta bazı ilçelerin Anadolu'daki illerin çoğundan büyük olduğunu dile getiren Ercan, "İstanbul'da da malumunuz son yerel seçimlerde biraz bizi üzen durumlar oldu. Bazı belediyeleri kaybettik. Neden kaybettiğimize baktığımız zaman genelde sorun, maalesef ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları ya da belediye bizde olan yerlerde özellikle belediye ile teşkilat arasında bazı sorunlar olduğunu görüyoruz. Bunun sonucunda da belediyelerimizi kaybettik. Burada birlik ve beraberliğimizin olması, çok değerli ve önemli." diye konuştu.

Ercan, kadınların siyasete katılmasını halen var gücüyle desteklemeye devam eden liderleri Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan'ın sadece Türkiye tarihinde değil, dünya tarihinde sosyolojik bir keşif yaptığını vurguladı.

Kırıkkale'nin savunma sanayisinin merkezi olduğuna dikkati çeken Ercan, " ROKETSAN geliyor, MKE A.Ş. daha kuvvetleniyor. İnşallah böylece hem istihdam artacak hem de bu yatırımlarla beldemiz, ilçemiz ve ilimiz çok daha gelişecek. Bu son haftada İran'da İsrail'den dolayı başlayan bir savaş var ama bunun öncesi de vardı zaten. Sadece bu 3 günlük mesele değil. Biliyorsunuz Gazze'de kanayan yaramız var. Bunun haricinde etrafımız aynı şekilde. Kuzey, güney, doğu ve batı nereye bakarsanız bakın etrafımız ateş çemberi ama biz o ateş çemberinin içerisinde hamdolsun faaliyetlerimize, hizmetlerimize devam ediyoruz. Ne kadar şükretsek azdır Allah'a."

Programda, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, AK Parti İl Başkanı Engin Pehlivanlı ve AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özden Temoçin de konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen
