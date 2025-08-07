Tuğba Işık Ercan Kars'ta Ziyaretler Gerçekleştirdi

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek üzere Kars'a geldi.

Ercan'ın Havaalanında AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, İl Başkanı Muammer Sancar, Kadın Kolları Başkanı Zelal Sara karşıladı.

Ercan, buradan partisinin Aynalı Köşk'te düzenlediği 'Kars Kadın Kolları Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Terörsüz Türkiye" sürecine dair il mektubunu Kars'ta şehit ailesine vereceğini söyledi.

Ercan, "Hem şehit ailelerimize bu "Terörsüz Türkiye" sürecimiz de şehit ailelerimize bir mektubumuzu vereceğiz. Kapı kapı sadece şehit ve gazi ailelerimizi değil, diğer vatandaşlarımız da Sayın Cumhurbaşkanımızın iletmek istediği mektup var. Bu iletmek istediğimiz, ileteceğimiz mektuplarımıza Kars'ımızdan başlayacağız İnşallah, AK Parti kadın kolları olarak başlatıyoruz. Sizlerle hem Cumhurbaşkanımızın selamlarını ileterek bu mektupları dağıtacağız. Gönüllere gireceğiz. Çalmadık kapı, girmedik gönül bırakmayacağız" dedi.

Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti. Ercan, sırasıyla AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek, ardından 2007 yılında Şırnak'ta şehit olan Turgay Salgar'ın annesi Güler Salgar'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubunu takdim edecek. - KARS