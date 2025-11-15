AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, KKTC'nin kuruluşunun 42. yılını kutladı Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 42. kuruluş yıl dönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Elitaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Bağımsız ve egemen Kıbrıs Türkü'nün Rum mezalimine karşı verdiği destansı özgürlük mücadelesini derin bir hürmetle anıyor; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 42'nci kuruluş yıl dönümünü büyük bir gururla ve coşkuyla kutluyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kıbrıs Türk halkının 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik eden Elitaş, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bir milletin onurunu, adalet arayışını ve özgürlüğünü korumak için verdiği eşsiz mücadelenin sarsılmaz bir sembolüdür. Kıbrıs Türkü'nün haklı davasının yanında olmaya, bu kutlu direnişin mirasını yaşatmaya kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Türk halkı, adanın dört bir yanında insanlık dışı saldırılara, baskılara ve yok sayılmaya karşı, mücahitleriyle omuz omuza, canı pahasına bir direniş sergilemiştir. Rum terörünün karanlık günlerinde siper olan, yokluk içinde var olma iradesi gösteren, köy köy, sokak sokak direnen mücahitler; bugün özgürce nefes alınan bu toprakların gerçek kahramanlarıdır. Bu aziz topraklar, mücahitlerin destansı direnişi ve Mehmetçiğin 1974'te attığı cesur adımlarla vatan olmuş, Kıbrıs Türkü egemenlikten ve hürriyetten asla vazgeçmeyeceğini 42 yıl önce tüm dünyaya ilan etmiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 42'nci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor; Kıbrıs Türkü'nün varlık ve özgürlük mücadelesi için canını ortaya koyan tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum. 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen KKTC'de bulunmaktan büyük bir onur duyuyor; Cumhuriyet Meclisi'nde düzenlenen resepsiyona katılarak bu anlamlı günde Kıbrıs Türk halkının coşkusunu paylaşmanın gururunu yaşıyoruz."

Elitaş, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük başta olmak üzere Kıbrıs davasına gönül vermiş tüm liderleri, Barış Harekatı'nın kahraman Mehmetçiklerini, Rum mezalimi karşısında canını hiçe sayarak direnen mücahitleri rahmet, minnet ve sonsuz saygıyla andı.