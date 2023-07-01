AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Şenkaya'da vatandaşlarla buluştu

Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, vatandaşlardan aldıkları iradeyi yere düşürmeden, Türkiye'nin hedeflerine doğru hep birlikte yürüdüklerini söyledi.

Ala, katıldığı Şenkaya ilçesinin Şirankes Mesire Alanı'nda düzenlenen 16. Geleneksel Kültür, Sanat ve Bal Festivali'nde, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Allahuekber Dağları'nın yiğit evlatlarıyla birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Ala, "Türkiye ne zaman size ihtiyaç duyduysa hep birlikte gerçekten bu büyük tarihi olan Allahuekber Dağları gibi arkamızda durdunuz. Bunları hiçbir zaman unutmuyoruz. Vatandaşlarımızdan ve sizden aldığımız iradeyi de yere düşürmeden Türkiye'nin hedeflerine doğru hep birlikte yürüyoruz. Bunun da burada heyecanını görüyorum ve sizleri tekrardan yürekten ayrı ayrı selamlıyorum." dedi.

Etkinlikte, Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı gösteri yaptı.

Aşkale Atlı Cirit Spor Kulübü üyeleri de yaptığı gösterinin ardından, Ala ve protokol üyelerine Türk bayrağı hediye etti.

Buradaki mesire alanında çadırlar kuran vatandaşlar, mahalli sanatçılar eşliğinde halay çekerek eğlendi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Şenkaya Kaymakamı Malik Çalışır, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat ve Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir de etkinlikte birer konuşma yaptı.