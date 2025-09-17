Haberler

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Menderes ve Arkadaşlarını Andı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

64. idam yıldönümünde Efkan Ala, Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı rahmetle andı ve hukuk dışı yargılamaların hatırlatıldığı bir mesaj paylaştı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, idam edilişlerinin 64. yılında Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı rahmetle andı.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Millet iradesinin susturulduğu o günleri hatırlarken, hukuk dışı yargılamalarla idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes'i, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'yu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı rahmet, minnet ve hürmetle anıyorum.

Zaman, darbecilerin hükmünü çoktan silerken, milletin hafızasında adalet ve milli irade uğruna verdikleri mücadele baki kalmıştır. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Politika
İsmail Kartal Fenerbahçe taraftarını ayağa kaldıran kararından vazgeçti

Fenerbahçe taraftarını ayağa kaldıran kararından bir anda vazgeçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nijerya'da Lassa Ateşi sebebiyle ölümler artıyor

Salgın hızla yayılıyor: Ölenlerin sayısı 162'ye ulaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.