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AK Parti Genel Başkanvekili Ala'nın 12 Eylül darbesinin 46. yılına ilişkin paylaşımında anayasa vurgusu:

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- "Darbe ikliminde, toplumun iradesinin ve siyasal çoğulculuğun sınırlandığı koşullarda yazılmış bir anayasa ile Türkiye'nin geleceğe yürümesinin mümkün olmadığı görülmüştür ve Türkiye'nin ihtiyacı geçmişin vesayetçi anlayışlarını yeniden üretmeyen, yurttaşların eşitliğini ve özgürlüklerini güvence altına alan, sivil, demokratik ve katılımcı bir anayasadır"

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, darbe ikliminde yazılmış bir anayasa ile Türkiye'nin geleceğe yürümesinin mümkün olmadığının görüldüğünü belirterek, Türkiye'nin ihtiyacının, geçmişin vesayetçi anlayışlarını yeniden üretmeyen, yurttaşların eşitliğini ve özgürlüklerini güvence altına alan, sivil, demokratik ve katılımcı bir anayasa olduğunu vurguladı.

Ala, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 46. yılına ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Darbe ikliminde, toplumun iradesinin ve siyasal çoğulculuğun sınırlandığı koşullarda yazılmış bir anayasa ile Türkiye'nin geleceğe yürümesinin mümkün olmadığı görülmüştür ve Türkiye'nin ihtiyacı geçmişin vesayetçi anlayışlarını yeniden üretmeyen, yurttaşların eşitliğini ve özgürlüklerini güvence altına alan, sivil, demokratik ve katılımcı bir anayasadır."

Kaynak: AA
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