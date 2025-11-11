AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan düşen askeri kargo uçağına ilişkin paylaşım Açıklaması
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Milli Savunma Bakanlığımıza ait kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi bizleri derinden üzmüştür.
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Milli Savunma Bakanlığımıza ait kargo uçağının Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşmesi bizleri derinden üzmüştür. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabr-ı cemil, aziz milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Milli Savunma Bakanlığımıza ait kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi bizleri derinden üzmüştür. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabr-ı cemil, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet, makamları ali olsun."
Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Politika