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AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nü tebrik etti

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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi dolayısıyla kutlanan 8 Kasım Zafer Günü'nü tebrik etti. Ala, NSosyal paylaşımında 'Karabağ Zaferi'nin yıl dönümünde Azerbaycan halkının Zafer Günü'nü yürekten tebrik ediyoruz.' ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi dolayısıyla kutlanan 8 Kasım Zafer Günü'nü tebrik etti.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Karabağ Zaferi'nin yıl dönümünde Azerbaycan halkının Zafer Günü'nü yürekten tebrik ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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