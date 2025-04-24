AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, TBMM'deki Türk devletleri dostluk grubu başkanlarıyla bir araya geldi Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Türk devletleri arasında Sivil Koruma Başkanlığı kurulmasının kararlaştırıldığını ve parlamentolardaki onay sürecinin başlatıldığını açıkladı.

Zorlu, TBMM Türk devletleri parlamentolar arası dostluk grubu başkanlarıyla Meclis'te bir araya geldi.

Toplantıda yaptığı konuşmada Zorlu, hayata geçirecekleri projelerin yanı sıra son birkaç haftadır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) özelinde Türkiye'ye ve Türk dünyasına yönelik kara propaganda faaliyetlerini de irdeleme fırsatı bulacaklarını söyledi.

Parlamentoların, ülkeler arasındaki siyasi kararların milli irade ile taçlandığı "dostluk ve işbirliği köprüleri" olduğunu ifade eden Zorlu, "Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler ile inşa ettiğimiz dostluk grupları ise sadece parlamenter demokrasinin değil, aynı zamanda diplomasinin ve halklarımız arasındaki derin bağların da birer taşıyıcısı konumundadır." diye konuştu.

İstanbul ve çevre illerde depremden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Zorlu, devletin her birimiyle büyük bir teyakkuz halinde olduğunu söyledi.

Olayın ilk anından itibaren süreci yakından takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün İstanbul'da AFAD kriz merkezine giderek gelişmeler hakkında bilgi aldığını anlatan Zorlu, depreme hazırlık ve özellikle sivil koruma çalışmalarının afetlerle mücadelede büyük önem taşıdığını belirtti.

Türk dünyası için de önem arz eden bir projeyi paylaşmak istediğini kaydeden Zorlu, "Dünyadaki afetlerin yüzde 40'ı Asya'da yaşanmakta ve bu noktada Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerinin yer aldığı coğrafya da söz konusu kapsamın içerisinde yer almaktadır. Buna karşı proaktif bir yaklaşımla Türk devletleri arasında Sivil Koruma Başkanlığı kurulması kararlaştırılmış olup parlamentolarda onay süreci başlatılmıştır. Türk Devletleri Sivil Koruma Başkanlığının Acil Durum Merkezi İstanbul'da açılacak olup Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de dahil olmak üzere buraya her ülkeden bakanlık temsilcileri atanacaktır." ifadelerini kullandı.

Her ülkenin afet müdahale ekibinin hazır duruma getirileceğini ve 8 Türk devletinde herhangi bir afet gerçekleştiğinde saatler içerisinde ortak müdahalenin gerçekleştirileceğini dile getiren Zorlu, bu önemli bütünleşme projesinin bir sonraki zirveye kadar sonuçlandırılmasını planladıklarını bildirdi.

"Türkiye, Türk dünyasının kazanımlarının en büyük direnç merkezi ve çimentosudur"

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi bazı ülkelerin Güney Kıbrıs'ta elçiliklerini akredite etmeleri hususunun kamuoyunda ve sosyal medyada geniş yer bulduğunu belirterek, "Bu kapsamda konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığımız, ilgili diplomatik temsilciliklerimiz hassasiyetlerimizi kardeş ülkelerimize iletmiş ve gerekli girişimleri yapmıştır." ifadelerini kullandı.

Bir aile meclisi sorumluluğuyla ve her alanda işbirliği temasıyla Türk Devletleri Teşkilatı'nı kurumsallaştırırken bu son gelişmeler çerçevesinde de diyaloğu sürdürdüklerini kaydeden Zorlu, KKTC'nin 2022'de anayasal adıyla Türk Devletleri Teşkilatı'na ve ardından TÜRKPA'ya üye olmasının Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi hedefi bakımından tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Yakında KKTC'de gerçekleşecek Aksakallar Konseyi toplantısı ve hemen ardından yine KKTC'nin katılımıyla gerçekleşecek olan Türk Devletleri Parlamenterler Meclisi Zirvesi'nin bu yaklaşımın buluştuğu bir zemin olacağını vurgulayan Zorlu, "Bu kapsamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın mayıs başında gerçekleştireceği KKTC ziyareti için hazırlıklarımız sürmektedir. Yine Macaristan'da düzenlenecek Devlet Başkanları gayriresmi zirvesi de 21-22 Mayıs tarihinde planlanmaktadır." dedi.

Kürşad Zorlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Meselenin detaylarını sorgulamadan, doğru ve yanlışları birbirine karıştırarak doğrudan ülkemize ve Türk dünyasına yönelik manipülatif paylaşımları ve çabaları da dikkatle takip ediyoruz. Farklı meselelerde olduğu gibi burada da birtakım eksiklikler ortaya konulabilir, eleştiriler getirilebilir. Ancak Türk dünyasına, Türk Devletleri Teşkilatı'na ve Türkiye'nin bu sahadaki tarihi rolüne saldırarak hedef almak asla kabul edilemez bir durumdur. Kısır siyasi çıkar hesaplarıyla birilerinin konumlandığı bu fotoğraf, en çok da Türk dünyasıyla husumeti olanları sevindirmektedir. Nitekim gün geçtikçe artan sağduyulu yaklaşımlar, vatandaşlarımızın bu ve benzeri kara propagandaya prim vermeyeceğini bir kez daha göstermektedir. Hiç kimsenin şüphesi olmasın, Türkiye, Türk dünyasının kazanımlarının en büyük direnç merkezi ve çimentosudur. Cumhurbaşkanı'mızın bizlere çizdiği vizyonda ifade ettiği üzere önümüzdeki dönemi Türk Dünyası Yüzyılı yapmak için var gücümüzle çalışacağız."

Zorlu'nun konuşmasının ardından basına kapalı devam eden toplantıya, Türkiye-Kırgızistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Yusuf Beyazıt, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, Türkiye-Kazakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mehmet Ali Cevheri, Türkiye-Macaristan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Fatih Dönmez, Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu Başkanı Seda Gören Bölük, Türkiye - Türkmenistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanvekili Saffet Bozkurt, Türkiye-Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Saymanı Sayın Bayar Özsoy, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkan Yardımcıları Mahmut Rıdvan Nazırlı ve Selman Oğuzhan Eser katıldı.