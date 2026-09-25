AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu'dan, Kazakistan'da askeri tatbikatta hayatını kaybedenler için taziye mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Kazakistan Deniz Kuvvetlerinin Aktau açıklarında yaptığı askeri tatbikat sırasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Zorlu, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, "Kardeş Kazakistan'ın acısı, bizim de acımızdır." ifadesine yer verdi.

Kazakistan'da Hazar Denizi'nde gerçekleştirilen askeri eğitim sırasında hayatını kaybeden askerlerin vefatından büyük üzüntü duyduğunu kaydeden Zorlu, "Bugün ilan edilen Ulusal Yas Günü'nde, şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına ve kardeş Kazakistan halkına sabır ve başsağlığı diliyorum. Türkiye ve Kazakistan arasındaki sarsılmaz kardeşlik ve dayanışma, böylesi acı günlerde de yan yana olmaya devam edecektir. Başımız sağ olsun." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA