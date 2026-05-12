AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, "749. Türk Dil Bayramı" programında konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, "Türk dili, 86 milyon yurttaşımızın birliğini, dirliğini ve ortaklığını temsil eden yegane çimentomuzdur. Resmi dilimiz Türkçe'nin tartışılması, bir alternatifi olmadığı gibi ona uzanan hiçbir el de Türk milletinin vicdanında kabul görmeyecektir." dedi.

Türk Dil Kurumunca (TDK), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Konferans Salonu'nda "749. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri: Karaman Kızıl Elma Türkçe Ödülleri" programı düzenlendi.

Program, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, burada yaptığı konuşmada, dilin, milletin hafızası, kültürü ve ortaklığını geçmişten geleceğe taşıyan en önemli payda olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Vatanı önce dil, sonra ordu bekler" sözünü anımsatan Zorlu, "Bugün iki önemli zemin üzerinde Türk dilinin çok önemli bir konumda olduğunu ve geleceğe çok önemli bir ışık saçtığını söyleyebiliriz. Birincisi, Türk dili, 86 milyon yurttaşımızın birliğini, dirliğini ve ortaklığını temsil eden yegane çimentomuzdur Türk dili. Resmi dilimiz Türkçe'nin tartışılması, bir alternatifi olmadığı gibi ona uzanan hiçbir el de Türk milletinin vicdanında kabul görmeyecektir. İkincisi ise Türk dili elbette sadece Türkiye sınırları içerisinde konuşulan bir dil değil. Çünkü Karamanoğlu Mehmet Bey'in yıllar önce ortaya koyduğu bu duruş ve irade böylesine bir birliktelik zemininin güçlenmesine de katkı sağlamıştır." diye konuştu.

Geçen yıl UNESCO Genel Kurulu'nda 15 Aralık'ın Dünya Türk Dili Ailesi Günü ilan edildiğine değinen Zorlu, bugünün seçilmesinin bir anlamı olduğunu, 15 Aralık 1893 tarihinin Orhun Yazıtlarının çözümlendiği ve dilinin Türkçe olduğunun dünyaya duyurulduğu gün olduğunu ifade etti.

15 Aralık'ta Türkiye'de ve Türk dünyasında bir siyasi parti tarafından hazırlanan ilk Türk Dünyası Vizyon Belgesi'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklandığını hatırlatan Zorlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bizim devletimizin en üst noktada, Cumhurbaşkanımızın net ve salih iradesiyle ortaya konulmuş çok açık bir çağrıdır. İşte yıllar sonra Karamanoğlu Mehmet Bey'in, Orhun Yazıtları'ndan sonra ifade ettiği o önemli veciz söz ve irade beyanı işte o tarih çizgisinin 13. yüzyıldaki vücut bulmuş halidir. ve çok önemli bir gerçek ve tespittir ki aynı dönemde Anadolu'daki bu uyanışın bir benzeri kadim Türkistan'ın topraklarında, o günün Yesi şehri olan bugün Türkistan adını alan o kutlu şehirden bir kez daha yükselmiştir. Hoca Ahmed Yesevi hikmetlerini Türkçe yazmak suretiyle Türk dilinin kaybolmaya yüz tutmuş o dönemine, o bölgeden yeni bir meşale yakmıştır. Bugün andığımız Yunus Emre de Hoca Ahmet Yesevi'nin yolundan giden onun Alperenlerinden birisidir."

"Türk dünyası geleceğe doğru emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir"

Türk milletinin geleceğe adım adım emin adımlarla ilerlediğinin altını çizen Zorlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Kazakistan'a resmi bir ziyarette bulunacağını ve 15 Mayıs'ta Türkistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılacağını anımsattı.

Zorlu, zirvenin ana temasının yapay zeka ve dijital kalkınma olacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Böyle bir dönemde dilimizi bu mecralarda da korumayı başarmalıyız. İcatlarımızı yapmalı ama bunu Türk diliyle kavramsallaştırmalı ve ifade etmeliyiz. Bunun en önemli örneklerinden biri gururla izlediğimiz, Türkiye'nin savunma sanayii konusundaki adımlarının kavramsallaşma düzeyidir. GÖKBEY, AKSUNGUR, Kızıl Elma, AKINCI, KAAN bunların hepsi o tarihsel birikimin bugünkü izlerini taşıyan çok önemli bir duruştur. Hep birlikte Türkçemize sahip çıkalım. Balkanlar'dan Çin Seddi'ne uzanan o büyük coğrafyada tıpkı ulu bir çınarın kollarını taşıyan devletlerimizin ve topluluklarımızın dillerini hep birlikte özümseyelim. İnanıyorum ki böyle bir duruş karşısında bizim karşımızda durabilecek hiçbir güç ve kudret olmayacaktır. ve büyük Türk dünyası geleceğe doğru emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir."

MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç ile Karaman Valisi Hayrettin Çiçek'in de birer konuşma yaptığı programda, ödüller sahiplerine takdim edildi.

Programa, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı, Büyükelçi Prof. Dr. Derya Örs, Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Zeki Eraslan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.