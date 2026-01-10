AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, Denizli'de Genişletilmiş İlçe Danışma Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Denizli Acil Durum Hastanesinin bu şehre hizmet edeceğine ve milletin derdine derman olacağını bildirdi.

Bir kafede düzenlenen AK Parti Çivril Genişletilmiş İlçe Danışma Toplantısı'nda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Zeybekci, burada yaptığı konuşmada, bugüne kadar gelen tüm istek ve talepleri karşıladıklarını ve bundan sonra da karşılamaya devam edeceklerini söyledi.

Millete, ülkeye hizmet etmeyi Allah'ın lütfu olarak gördüklerini anlatan Zeybekci, "Bu memlekette Recep Tayyip Erdoğan veya mensubu bulunduğumuz o milliyetçi muhafazakar kanada baktığınız zaman hep hizmet etmek ve hizmetkar olmak der ama öbür tarafa döndüğünüz zaman hep yönetmek der, hükmetmek der, idare etmek der. Onun için onların elinden gelmez, yapamazlar. İsteseler de öyle bir becerileri yoktur. Arkadaşlarımız anlatmaya çalıştılar. Mart geldiği zaman 2 yıl olacak. 2 yıldan beri bir tek dikili taş görmedik daha. Yeni yeni büyük projeler hazırlıyorlarmış. O projeler bitene kadar zaten devirleri bitecek. Keşke bıraktıklarımızı takip etseydiniz. Keşke onların devamını getirseydiniz. Mazeret üstüne mazeret. Bakın bunların en iyi yaptıkları şey, mazeret üretmektir." diye konuştu.

Zeybekci, CHP'lilerin Denizli Acil Durum Hastanesinin önüne giderek bazı açıklamalarda bulunduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Biz onların seviyesine inmeyeceğiz. Biz onların seviyesine inersek Denizli'ye saygısızlık yapmış oluruz. Biz bize yakışanı yapacağız. Yahu devlet hastanesinden su abonesi ile ilgili bedel alınır mı? Ben bu bedeli alacak mıyım, almayacak mıyım? Baksaydınız bizim yaptıklarımıza, almış mıyız almamış mıyız? Ne okuldan ne camiden ne hastaneden abone bedeli alınmaz ve sorulmaz da. Biliyorum niyetlerini. Acaba nasıl uzatırız? 21 Aralık günü dedim ki, 6 aydan beri süründürüyorlar. Cumartesi günü ben dile getirdikten sonra pazar günü sabah apar topar su bağlanıyor. Pazartesi günü de aboneliği veriliyor ve maalesef Denizli'mize yakışmayan bir tarz ve üslupla, ağzından köpükler saça saça yaptıkları açıklamada tamamen yalan! "Elimizde belgesi de var, yazışmalar da var. Yahu o şehir hastanesi bu şehrin insanlarına hizmet edecek. Bu şehrin derdine derman olacak bir hastane."

Muhalefeti eleştiren Zeybekci, "Bugün bizdeki muhalefet, iktidarı düşürmek için ülkeyi, Türkiye'yi düşürmeye razıdır. Bunu yapıyorlar. Dünyaya şikayet ediyorlar, Avrupa'ya şikayet ediyorlar. Geçenlerde rezil oldu. Sosyal demokratlar kongresinde Avrupa'da. Gittiğinde Avrupa'daki hiçbir sosyal demokrat lider tenezzül edip görüşmedi bile. Orada bile itibar yok. Çünkü kendi ülkesini şikayet edene kimse itibar etmez." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya, AK Parti Denizli milletvekilleri Cahit Özkan, Şahin Tin ve Nilgün Ök, AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve partililer katıldı.