AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Bingöl'de seçim sonuçlarını değerlendirdi

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Bu seçim sonuçlarında sandık bize ne talimatı verdi, sandığın dili neyi ifade ediyor, çok iyi tahlil edip, inceleyip bu tahlil ve inceleme sonucunda önümüzdeki süreci planladığımızın bilinmesini istiyorum." dedi.

Ak Parti Bingöl İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan Yılmaz, kenti, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde gösterdikleri gayretten dolayı parti teşkilatına teşekkür etmek amacıyla ziyaret ettiğini söyledi.

Yılmaz, "Çok istediğimiz, arzu ettiğimiz bir sonuç değilse de sonuçta milletimizin bir kanaati alındı ve bu kanaatin gereği olan milletimizin talimatını da öpüp başımızın üstüne koyup önümüzdeki sürece bakıyoruz. 31 Mart seçimlerinin ortaya koyduğu sonuçlar itibarıyla milletimizin daha yüksek bir teveccühünü nasıl alırız, bu seçim sonuçlarında sandık bize ne talimatı verdi, sandığın dili neyi ifade ediyor, çok iyi tahlil edip, inceleyip bu tahlil ve inceleme sonucunda önümüzdeki süreci planladığımızın bilinmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Bingöl'ün şehircilikle ilgili kazandığı profili hem gece hem de gündüz gördüğünü dile getiren Yılmaz, gelirken Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven tarafından da kentte yürütülen çalışmalarla ilgili kendisine bilgi verildiğini belirtti.

Yılmaz, "500'ü aşkın yatak kapasitesi olan hastanenin inşaatı devam ediyor. Yerel yönetimin projeleri var. Çeşitli ulaşım, altyapı projeleri de devam ediyor." dedi.

Milletin hizmetinde koşmaya devam ettiklerini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız selamlarını iletti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a, AK Parti Milletvekillerimiz Feyzi Bey'e, Zeki Bey'e, Bingöl'ümüzün bu hale gelmesine katkı vermiş, hizmet etmiş olan siyaset büyüklerimizin yaşayanlarına teşekkür ediyoruz, vefat edenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Allah devletimizi baki kılsın. Gelecekte daha iyi yerlerde, daha iyi konumda olacak bir Türkiye'nin ihyası ve inşası için mücadele ettiğimizi biliyorsunuz."

Programa, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan yardımcıları Cemil Yaman, Ayşe Sula Köseoğlu, Mehmet Sait Kirazoğlu, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven ve partililer katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz daha sonra Vali Ahmet Hamdi Usta ve Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan'ı ziyaret etti.